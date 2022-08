Everton x Chelsea: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste sábado (6), pela primeira rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Everton e Chelsea se enfrentam neste sábado (6), Goodison Park, a partir das 13h30 (de Brasília), pela primeira rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Os Blues até agora adicionaram nomes como Raheem Sterling e Kalidou Koulibaly, enquanto o Everton assinou com Dwight McNeil, Ruben Vinagre e James Tarkowski.

Para o confronto em casa, o Everton não poderá contar com o capitão, Seamus Coleman, além de Dominic Calvert-Lewin, lesionado.

Os Bues, por outro lado, sob o comnado de Thomas Tuchel, terá todo o elenco à disposição.

Em 188 jogos disputados entre as equipes, o Chelsea soma 74 vitórias, contra 58 do Everton, além de 56 empates. No último confronto, válido pelo Inglês 21/22, o Everton venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do CHELSEA: Cech; Bosingwa, Cahill, Luiz, Cole; Essien, Meireles, Lampard, Mata; Torres, Sturridge.

Possível escalação do EVERTON: Pickford, Tarkowski, Keane, Godfrey, Mykolenko, Allan, Doucoure, Iwobi, Gordon, Alli, McNeil.

Desfalques da partida

Chelsea:

sem desfalques confirmados.

Everton:

Seamus Coleman e Dominic Calvert-Lewin: lesionados.

Quando é?

JOGO Everton x Chelsea DATA Sábado, 6 de agosto de 2022 LOCAL Goodison Park - Liverpool, ING HORÁRIO 13h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Craig Pawson

Assistentes: Marc Perry e Scott Ledger

Quarto árbitro: Graham Scott

VAR: John Brooks

Últimos resultados e próximos jogos

Everton

JOGO CAMPEONATO DATA Blackpool 2 x 4 Everton Amistoso 24 de julho de 2022 Everton 3 x 0 Dínamo Amistoso 29 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Aston Villa x Everton Premier League 13 de agosto de 2022 8h30 (de Brasília) Everton x Nottinhgam Forest Premier League 20 de agosto de 2022 11h (de Brasília)

Chelsea

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 4 x 0 Chelsea Florida Cup 24 de julho de 2022 Udinese 1 x 3 Chelsea Amistoso 29 de julho de 2022

Próximas partidas