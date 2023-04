Everton x Tottenham ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (3), pela 29ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Everton e Tottenham se enfrentam na tarde desta segunda-feira (3), às 16h (de Brasília), no Goodison Park, pela 29ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Vindo de empate, o Everton conta com o apoio de sua torcida para buscar uma vitória e sair da zona de rebaixamento. Os Toffees estão em 18º lugar, com 26 pontos. Calvert-Lewin é o único desfalque do time azul.

Do outro lado, o Tottenham está na quinta posição, com 49 pontos, e sabe que uma vitória o colocará dentro do G-4. Richarlison e Perisic, com problemas físicos, são dúvidas, enquanto Sessegnon e Emerson Royal continuam fora, assim como Ben Davies e Bentancur.

Prováveis escalações

Everton: Pickford; Coleman, Keane, Tarkowski, Godfrey; Iwobi, Onana, Gueye, Doucoure, McNeil; Gray.

Tottenham: Forster; Romero, Dier, Lenglet; Pedro Porro, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Kane, Son.

Desfalques

Everton

Dominic Calvert-Lewin segue no departamento médico.

Tottenham

Ryan Sessegnon, Emerson Royal, Ben Davies e Rodrigo Bentancur continuam no departamento médico.

Quando é?