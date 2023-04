Até quando Eduardo Coudet tem contrato com o Atlético-MG?

O técnico argentino chegou cercado de expectativas, mas o trabalho ainda não engrenou em 2023

Eduardo Coudet foi o escolhido para comandar o Atlético-MG em 2023, retornando ao Brasil três anos após o bom trabalho realizado no Internacional. A expectativa era alta, mas a temporada tem apresentado mais críticas e polêmicas do que notícias positivas, apesar de mais um título mineiro assegurado.

Com um contrato válido até dezembro da atual temporada, Coudet já viu seu cargo balançando após derrota na estreia da fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, o técnico argentino reclamou publicamente sobre a falta de reforços por parte da diretoria.

Dentro do vínculo de Eduardo Coudet e Atlético-MG, existe uma multa no valor de 6 milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões) para o caso da quebra de vínculo. No primeiro momento de tensão envolvendo o trabalho do treinador, este valor foi um dos motivos que evitaram uma demissão.