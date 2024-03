Todos os técnicos do Atlético-MG neste século

Das várias passagens de Levir Culpi e Cuca até Felipão e o que vier pela frente, relembre o desempenho dos treinadores do Galo desde 2001

O Atlético-MG é um dos clubes brasileiros que mais trocaram de treinadores ao longo do século XXI. O debate sobre permanência ou demissão de treinadores no futebol brasileiro é extenso. Quando é a hora certa de se demitir um técnico? É um tema difícil, mas não há dúvidas de que há um exagero cultural no número de demissões feitas no Brasil.

Listar todos os técnicos da história do Atlético é uma tarefa grande, daquelas que valeriam um livro ou documentário à parte. É mais fácil relembrar todos os comandantes do Galo de 2001 até o presente momento. E a GOAL lista, abaixo, como foi o trabalho de cada um deles (sem considerar os interinos).