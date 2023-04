Atlético-MG segura Eduardo Coudet após nova derrota na Libertadores

Galo mantém técnico no cargo e não faz planos para demissão após novo resultado negativo na competição continental

O Atlético-MG não faz planos para a saída de Eduardo Coudet, mesmo depois de nova derrota na Copa Libertadores, agora para o Athletico-PR, como soube a GOAL. A diretoria pretende segurar o treinador no cargo, especialmente por causa da multa rescisória de R$ 30 milhões.

O valor estabelecido em cláusula reduz a cada mês. A variação é conforme o tempo de contrato — o vínculo do argentino na Cidade do Galo se encerra em dezembro de 2024. Ele não é unanimidade nos bastidores, mas permanecerá no clube.

Há incômodo de uma parte do grupo de investidores com o trabalho feito pelo argentino em 2023, mas a diretoria entende que não é interessante demiti-lo neste momento da temporada.

Houve inclusive conversa com o técnico Dorival Júnior antes da decisão do Campeonato Mineiro, mas a situação não avançou, porque Coudet não abriu mão da multa rescisória para deixar a Cidade do Galo. O treinador, agora, tem tratativas avançadas para comandar o São Paulo, que decidiu pela demissão de Rogério Ceni.

Eduardo Coudet comandou o Atlético-MG em 20 partidas na atual temporada, com 12 vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Ele tem 66,67% de aproveitamento na Cidade do Galo.