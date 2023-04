Coudet se desculpou com elenco do Atlético-MG antes de jogo contra o Brasil-RS

Argentino destinou parte dos treinamentos de segunda e terça-feira para se desculpar com o plantel pelas declarações que criaram crise no clube

Eduardo Coudet destinou parte das atividades que antecederam a vitória sobre o Brasil-RS, na segunda (10) e terça-feira (11), para se desculpar com o elenco do Atlético-MG, como soube a GOAL.

O treinador conversou com os jogadores e se explicou sobre a entrevista coletiva da última quinta-feira (6), quando fez críticas aos investidores e se queixou do plantel que tem à disposição na Cidade do Galo.

A conversa foi bem recebida pelo grupo, conforme apurado pela reportagem. Não houve qualquer tipo de resistência às justificativas do técnico estrangeiro. Ele reconhece que se excedeu na entrevista coletiva e diz que estava de cabeça quente no momento em que falou à imprensa sobre os problemas internos.

Até os principais alvos do comandante nas declarações — o zagueiro Mauricio Lemos e o lateral direito Saravia — aceitaram os pedidos de desculpas de Eduardo Coudet. O técnico, inclusive, prometeu não repetir os atos em novas entrevistas.

O próprio treinador reconhece que a exposição ao elenco foi desnecessária. Uma das justificativas do estrangeiro para a irritação foi o copo arremessado contra ele na saída do gramado do Mineirão, após a derrota por 1 a 0 para o Libertad, do Paraguai, na estreia da Libertadores.

Eduardo Coudet, por pouco, não deixou o Atlético-MG em meio à crise criada por causa da entrevista coletiva. O clube já havia feito contato até com o técnico Dorival Júnior sobre a possibilidade de assumir o cargo, mas a manutenção da multa rescisória, avaliada em R$ 30 milhões, impediu a saída do comandante.