Diogo Barbosa no Grêmio: quanto o Palmeiras vai ganhar?

Veja quanto o clube paulista pode ficar caso o jogador alcance todas as metas previstas na negociação

E Diogo Barbosa deve ser anunciado a qualquer momento como novo jogador do . O lateral-esquerdo chegou ao no começo de 2018 por R$ 17 milhões e foi peça importante do time que conquistou o Brasileirão em 2018, mas caiu de produção recentemente e foi para o banco de reservas com a contratação do uruguaio Matias Viña.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Como o Tricolor tem uma lacuna na posição devido as atuações fracas de Cortez nos últimos tempos - e Renato Gaúcho não vem dando oportunidades para o garoto Guilherme Guedes -, os clubes chegaram a um acordo para que o lateral fosse para o Rio Grande do Sul ser o novo reforço do Imortal.

Mais times

A tendência é que Diogo Barbosa chegue para ser titular ou, pelo menos, para brigar com Cortez pela posição. O jogador de 28 anos deve ser contratado em definitivo e já foi visto no CT do Grêmio - foram vazadas fotos em que o jogador aparecia nas instalações do clube gaúcho.

Quem foi que vazou o Diogo Barbosa já no CT? 😂😂😂



Bem-vindo, então, né... pic.twitter.com/6uUh636YQh — Soccer News Grêmio (@SoccerGremio) September 11, 2020

Assim, fica o questionamento: o Palmeiras conseguirá recuperar o investimento de R$ 17 milhões que fez pela contratação do jogador? Quanto o Grêmio terá que pagar aos paulistas para assinar com o atleta? A Goal te explica a negociação que levará Diogo Barbosa a Alegre.

Para contratar o lateral, o Grêmio pagará imediatamente R$ 10 milhões para adquirir 25% dos direitos econômicos do jogador. O não tinha 100% dos direitos de Diogo Barbosa, mas fez um acordo com terceiros no começo do ano para ficar com 100%.

Porém, a negociação não fica só nisso. No acordo entre os clubes, fica previsto dois mecanismos para que o Tricolor termine com 50% dos direitos do jogador e o Palmeiras consiga reaver o investimento que fez para tirá-lo do em novembro de 2017.

Mais artigos abaixo

Caso Diogo Barbosa faça parte de pelo menos 60% dos jogos do Grêmio em 2021, o clube terá automaticamente que pagar mais 750 mil euros ao Verdão para adquirir mais 12,5% dos direitos econômicos do atleta. Em 2022, a mesma meta pode ser cumprida para que a equipe gaúcha adquira outros 12,5%. Se os dois mecanismos forem alcançados, à partir de 2022, os dois times terão 50% cada dos direitos do atleta.

No total, o Palmeiras pode conseguir mais 1,5 milhões de euros caso as metas forem cumpridas - hoje, são R$ 9,4 milhões. Assim, a negociação toda pode ir de R$ 10 milhões até R$ 19,4 milhões.