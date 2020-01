Palmeiras coloca lateral esquerda como prioridade de reforços; entenda

Diogo Barbosa e Victor Luis não são vistos como diferenciais para Alviverde buscar um título em 2020; uruguaio Viña é o alvo do momento

O estabeleceu a lateral esquerda como sua prioridade de reforços para esse começo de ano. Depois de passar o mercado sem muitas ações, apenas tratando de negociar peças que não faziam parte dos planos para a temporada, o quer encontrar um nome que chegue para dominar o setor em 2020.

Assista ao melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês

Na era Crefisa, o setor talvez seja o mais problemático para o clube do Palestra , com um já experiente Zé Roberto, que alternou várias vezes o posicionamento para o meio-campo, sendo o nome de maior sucesso recente por ali.

Mais times

Atualmente, tanto Diogo Barbosa quanto Victor Luis são vistos como nomes que não comprometem no setor, mas que não acrescentariam um diferencial para o clube ser campeão. O do ano passado, que tinha o confiável Renê e foi buscar Filipe Luís no meio do ano é usado como exemplo a ser seguido.

É nesse cenário que Anderson Barros foi buscar a contratação do uruguaio Matias Viña, uma revelação do . Com passagem pela seleção uruguaia, experiência na Libertadores da América e um potencial de crescimento, ele é visto como o nome para alavancar a capacidade palmeirense de atacar por ali.

Outra função que também agradaria Luxemburgo em um reforço seria a de um ponta rápido e de boa força física, justamente a melhor descrição para Rony, do . Ainda que esteja na carga para trazer o atleta, porém, o time alviverde viu Veron e Wesley terem bom desempenho até aqui, mostrando que podem dar conta do recado.

Mais artigos abaixo

Mesmo que isso aconteça, porém, Rony é visto como uma "certeza" maior, mesmo que não consiga desempenhar o futebol apresentado em Curitiba. Uma correlação pode ser feita com a situação de Patrick de Paula e Gabriel Menino, promissores volantes que têm ganhado chances.

No meio-campo, porém, Luxemburgo tem com opções Zé Rafael, dono de boa experiência pelos tempos de e já no segundo ano de clube, e Bruno Henrique, um dos melhores atletas do elenco desde 2018. Ou seja, além dos garotos, pode recorrer aos mais experientes em caso de oscilação das revelações.