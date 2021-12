Diego Souza, Rafinha e Cortez não seguirão no Grêmio

Dando sequência à reformulação no grupo de jogadores que participou da campanha gremista que culminou com o rebaixamento do Tricolor para a Série B do Campeonato Brasileiro, o departamento de futebol divulgou, no início da noite desta quarta-feira (15), que não irá renovar os contratos dos laterais Rafinha e Cortez, além do centroavante Diego Souza.

O lateral-esquerdo Cortez chegou ao Grêmio em 2017 e foi um dos titulares do time gremista campeão da Libertadores da América. No total, foram cinco temporadas com a camisa do Imortal, com 227 jogos disputados.

Rafinha chegou ao Grêmio no início de 2021, por indicação do técnico Renato Gaúcho. Rafinha foi titular nas laterais direita e esquerda, mas acabou aparecendo por algumas polêmicas do que pelo futebol jogado.

Já o atacante Diego Souza finalizou a sua segunda passagem pelo Grêmio. A primeira foi em 2007, onde atuava como meio campista e chegou a ser vice-campeão da Libertadores da América.

O seu retorno ao Grêmio aconteceu em 2020, já atuando como centroavante. Somando as duas últimas temporadas, Diego Souza atuou em 105 partidas, marcando 52 gols. Durante este ano Diego Souza cogitou encerrar a carreira no final desta temporada, algo que ainda não foi confirmado pelo jogador.

Além destes três jogadores o vice de futebol gremista Dênis Abrahão, em entrevista ao jornalista Darci Filho, revelou que Douglas Costa e Alisson também não jogarão mais pelo Tricolor Gaúcho. A diferença é que tanto Douglas quanto Alisson têm contrato em vigor com o Grêmio e por isto o clube acerta a rescisão ou coloca estes jogadores em alguma outra negociação. Alisson, vale lembrar, interessa ao Santos.