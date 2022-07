Cuiabá x Botafogo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (10), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Cuiabá e Botafogo se enfrentam neste sábado (10), na Arena Pantanal, a partir das 19h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Após a vitória sobre o RB Bragantino, o Botafogo mira o segundo triunfo consecutivo no Brasileirão antes de encarar o América-MG, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Para o confronto na Arena Pantanal, o técnico Luís Castro Gustavo terá os retornos de Sauer, recuperado de artroscopia no tornozelo esquerdo, Erison, que tratou lombalgia, Chay e Joel Carli, que cumpriram suspensão na última rodada.

Por outro lado, o lateral-direito Renzo Saravia e o atacante Vinícius Lopes, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques certos.

Já o Cuiabá, na zona de rebaixamento, com 16 pontos (quatro vitórias, quatro empates e sete derrotas), vai em busca da segunda vitória consecutiva no Brasileirão.

António Oliveira segue sem contar com o volante Pepê e o centroavante André Felipe.

Prováveis escalações

Possível escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Camilo, Rafael Gava e Kelvin Osorio; Valdivia, André Luís e Rodriguinho.

Possível escalação do Botafogo: Gatito Fernández; Kanu, Cuesta e Carli; Daniel Borges, Del Piage, Patrick de Paula, Lucas Piazon e Hugo; Lucas Fernandes e Erison.

Desfalques da partida

Cuiabá:

Pepê e André Felipe: lesionados.

Botafogo:

Renzo Saravia e Vinícius Lopes: suspensos (terceiro cartão amarelo).

Quando é?

JOGO Cuiabá x Botafogo DATA Domingo, 10 de julho de 2022 LOCAL Arena Pantanal - Cuiabá, MT HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Cristhian Passos Sorence (GO)

Quarto árbitro: Alinor Silva da Paixão (MT)

VAR: Daiane Caroline Muniz (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Cuiabá

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 0 Cuiabá Brasileirão 25 de junho de 2022 Avaí 1 x 2 Cuiabá Brasileirão 3 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Cuiabá Brasileirão 18 de julho de 2022 20h (de Brasília) Cuiabá x Atlético-MG Brasileirão 21 de julho de 2022 19h (de Brasília)

Botafogo

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 3 x 0 Botafogo Copa do Brasil 30 de junho de 2022 RB Bragantino 0 x 1 Botafogo Brasileirão 5 de julho de 2022

Próximas partidas