Crystal Palace x Aston Villa: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Partida acontece neste sábado (20), pela terceira rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Crystal Palace e Aston Villa duelam neste sábado (20), no Selhurst Park, a partir das 11h (de Brasília), pela terceira rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em casa, o Crystal Palace conta com o apoio de sua torcida para alcançar a sua primeira vitória no campeonato. O time londrino está em 16º lugar, com 1 ponto conquistado (um empate e uma derrota), e não tem problemas no elenco.

Já o Aston Villa quer o segundo triunfo consecutivo. Na nona posição, com 3 pontos, a equipe de Steven Gerrard perdeu Diego Carlos para o restante da temporada devido a uma ruptura no tendão de Aquiles, mas não possui outros desfalques.

Prováveis escalações

Possível escalação do Crystal Palace: Guaita; Clyne, Anderson, Guehi, Mitchell; Doucoure, Schlupp; Olise, Eze, Zaha; Edouard.

Possível escalação do Aston Villa: Martinez; Cash, Chambers, Mings, Digne; McGinn, Kamara, Ramsey; Buendia, Ings, Watkins.

Desfalques da partida

Crystal Palace:

sem desfalques confirmados.

Aston Villa:

Diego Carlos: lesionado.

Quando é?

JOGO Crystal Palace x Aston Villa DATA Sábado, 20 de agosto de 2022 LOCAL Selhurst Park, Londres - ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Aston Villa

JOGO CAMPEONATO DATA Aston Villa 2 x 1 Everton Premier League 13 de agosto de 2022 Bournemouth 0 x 2 Aston Villa Premier League 6 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bolton x Aston Villa Premier League 23 de agosto de 2022 15h45 (de Brasília) Aston Villa x West Ham Premier League 28 de agosto de 2022 10h (de Brasília)

Crystal Palace

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 1 x 1 Crystal Palace Premier League 15 de agosto de 2022 Crystal Palace 0 x 2 Arsenal Premier League 5 de agosto de 2022

Próximas partidas