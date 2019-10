Cruzeiro x Inter: Abel revê contra time que fez antipatia no Flamengo crescer

Relação de amor com o time gaúcho foi o estopim para demissão no rubro-negro carioca

Abel Braga iniciou o ano como treinador do . Porém, nunca foi uma unanimidade no time carioca. O desempenho em campo sempre foi muito questionado, pois Abel não conseguia extrair o melhor de seus atletas. Mas um outro time em especial fez a relação entre clube e treinador estremecer de vez: o .

No primeiro turno do Brasileirão, o Flamengo visitou o Inter e perdeu por 2 a 1. Abel afirmou que perder para o em Alegre era normal. Só essa declaração já seria o suficiente para criar uma situação ruim, mas Abel disse ainda que o Beira-Rio é o estádio mais lindo do . Depois disso, Abel voltou a afirmar sua opinião sobre o estádio colorado e não se sentiu mais respaldado para trabalhar, mesmo com o apoio do elenco e sua demissão aconteceu em menos de um mês.

Abel Braga: “É o estádio mais lindo do Brasil(O Beira-Rio) não tem Maracanã, nada. Fora do campo foi uma alegria enorme rever dezenas de pessoas queridas, que eu convivi durante muitos anos. Muito bem treinado o time do Inter” — Raisa Simplicio (@simpraisa) May 1, 2019

Abel Braga na Rádio Gaúcha: “Eu acho o Beira-Rio lindo. Isso ngm vai mudar na minha cabeça. Podem ficar p*, podem ficar chateados, podem espernear, podem ter ciúmes, é o que eu acho e ngm vai me fazer mudar de opinião. O que eu falo, eu assumo. Eu não faço média com ninguém” — Raisa Simplicio (@simpraisa) May 18, 2019

A relação com a torcida flamenguista nunca foi das melhores. Ele ficou muito marcado por ser o treinador que perdeu o título da de 2004 para o Santo André e por sua passagem pelo . E as declarações de Abel deixaram claro que ele não fazia questão da simpatia da torcida do Flamengo.

O cenário é completamente diferente quando se trata da torcida do Internacional. “Abelão” foi o treinador que levou o Inter ao primeiro título da Libertadores e do , em 2006.

Abel Braga foi o responsável pela ida do Adriano Gabiru ao em 2006. Resultado: fez o gol do título. Ao lado, o maior presidente da história do Inter, Fernando Carvalho. Essa foto tem história.



📸@MaxPeixoto91 pic.twitter.com/mUbW0YHcEy — Letícia Bellinaso (@lebellinaso) August 20, 2019

E mesmo fora do Flamengo, a relação ruim do treinador com o rubro-negro ganhou um novo capítulo. Em uma festa para celebrar o título da Libertadores, Iarley estava fazendo uma live no Instagram e chamou Abel para participar.

“Torcida? Até morrer, cara. É aquele negócio do 'saudações coloradas'. Isso aí me faz bem, isso causa ciúme", disse o treinador, que ainda afirmou que no Beira-Rio ele se sente em casa e sempre apoiado. As declarações repercutiram e parte da torcida rubro-negra atacou Abel nas redes sociais.

Neste sábado, às 21h (horário de Brasília), Abel, que já comandou a equipe na derrota para o , fora de casa, estreia no Mineirão como treinador do , justamente contra o Internacional. O treinador terá que deixar de lado seu carinho pelo clube gaúcho para tentar vencer, pois a precisa urgentemente dos três pontos.

O Cruzeiro está na zona de rebaxamento do Brasileirão, em 17º lugar, com apenas 19 pontos. Já o Inter ocupa a quinta colocação, com 37 pontos.