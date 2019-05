Abel Braga pede demissão do Flamengo

Treinador ficou insatisfeito com postura da diretoria e não quis continuar no cargo

A crise no comando do parece não ter fim, e a situação ganhou novo episódio nessa quarta-feira (29).

Abel Braga confirmou sua saída do clube após insatisfação com a diretoria.

O casamento entre Abel Braga e #Flamengo parece uma questão de tempo. Membros da diretoria e treinador divergem sobre algumas situações. De declarações sobre o Beira Rio ao time que entrará em campo no sábado. #Flamengo — Raisa Simplicio (@simpraisa) 29 de maio de 2019

A situação entre os dirigentes e o treinador começou a ficar ruim com a declaração de Abel sobre o Estádio Beira-Rio ser melhor que o Maracanã. Após isso, as duas partes entraram em discordância e Abel não se sentiu garantido no comando do clube, mesmo com respaldo dos jogadores.

O provável treinador interino deve ser Marcelo Salles. Membro da comissão técnica permanente do clube, Salles participou da campanha do título brasileiro de 2009, como auxiliar técnico de Andrade.

Abel deve se reunir com a diretoria ainda nessa tarde para oficializar a saída do .