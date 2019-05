Abel Braga não demonstra fazer questão da simpatia da torcida do Fla

Mesmo diante da repercussão negativa de algumas entrevistas, comandante mantém postura e até manda "recado" malcriado

O clima entre a torcida do e o técnico Abel Braga parece cada vez mais insustentável. Na madrugada desta segunda-feira(20), os muros da Gávea amanheceram pichados com dizeres contra o treinador. Pedidos para que o comandante seja demitido são cada vez mais frequentes nas redes sociais e nem mesmo a classificação para as oitavas de final da da América e a vitória sobre o em Itaquera, pela Copa do , foram capazes de acalmar os Rubro-Negros.

O início irregular no Campeonato Brasileiro, mas principalmente a derrota para o , com um jogador a mais durante boa parte do jogo, foram a gota d'água. Além dos muros pichados, os torcedores se organizam para fazer um protesto no centro de treinamento da equipe. Todo esse movimento é visto por alguns membros da diretoria com um viés político, mas a verdade é que, de fato, Abel não goza de prestígio com a torcida.

O treinador ficou marcado pela perda do título da para o Santo André, em 2004, num Maracanã lotado e, claro, pelo seu passado tricolor. Em dezembro, quando foi anunciado como comandante do Flamengo, a reação da torcida já mostrara as dificuldades que teria por conta da grande rejeição. No entanto, as declarações e a pouca vontade de agradar o torcedor deixaram a convivência ainda mais complicada.

Abel Braga: "Estou chateado, mas nós temos que seguir. A gente não pode em três dias ser tão diferente de nós mesmo. Um jogo muito bom quarta e hoje abaixo, apesar de todo domínio, normal, se saí com o empate ia ser merecido". — Raisa Simplicio (@simpraisa) 19 de maio de 2019

Depois da derrota para o , no Beira-Rio, o treinador fez questão de elogiar o estádio afirmando ser o mais bonito, em detrimento, inclusive, do Maracanã, arrendado pelo Flamengo pouco tempo antes. Esta semana, em entrevista à Rádio Gaúcha, cutucou os Rubro-Negros que ficaram chateados com a declaração do comandante.

"Eu acho o Beira-Rio lindo. Isso ninguém vai mudar na minha cabeça. Podem ficar p*, podem ficar chateados, podem espernear, podem ter ciúmes, é o que eu acho e ninguém vai me fazer mudar de opinião. O que eu falo, eu assumo. Eu não faço média com ninguém".

Abel Braga na Rádio Gaúcha: “Eu acho o Beira-Rio lindo. Isso ngm vai mudar na minha cabeça. Podem ficar p*, podem ficar chateados, podem espernear, podem ter ciúmes, é o que eu acho e ngm vai me fazer mudar de opinião. O que eu falo, eu assumo. Eu não faço média com ninguém” — Raisa Simplicio (@simpraisa) 18 de maio de 2019

No entanto, não foram apenas os torcedores que ficaram chateados com as declarações do comandante. Alguns membros da diretoria também não aprovaram o discurso do treinador e chamaram a atenção do comandante, mas ao que parece não surtiu muito efeito. As análises de que ser derrotado no Beira-Rio e no Independência é algo normal também não foram bem digeridas pelos flamenguistas que encheram as redes com públicações contra o treinador.

Abel Braga não vive numa bolha e sabe muito bem o quanto e como suas declarações repercutem. Um treinador como ele conhece bem o futebol e o comportamento do torcedor, mas desta vez parece ignorar a repercussão de suas entrevistas deixando a torcida ainda mais indignada. Desta forma, nem mesmo a classificação para as oitavas da Libertadores e a boa vitória sobre o Corinthians, além do título do , são capazes de apagar o fogo que às vezes ele mesmo cria.