Vídeo de Abel Braga dizendo que torcerá pelo Inter "até morrer" revolta flamenguistas

Técnico, que está sem time no momento, apareceu em uma live feita pelo ex-jogador Pedro Iarley

O torcedor flamenguista tem dificuldade de esquecer a passagem de Abel Braga no comando do clube. Na noite da última segunda-feira (19) o ex-jogador do Pedro Iarley fez uma transmissão ao vivo em seu Instagram em um evento com a geração campeã do e lá na festa estava Abel Braga, técnico que comandou a conquista da Libertadores sobre o e do Mundial sobre o .

Abel foi convidado por Iarley para participar da transmissão e não escondeu seu amor pelo . O ex-jogador perguntou ao técnico se ele estaria na torcida pelo Internacional, que enfrenta exatamente o , pelas quartas de final da Libertadores. A resposta do treinador foi clara.

"Torcida? Até morrer, cara. É aquele negócio do 'saudações coloradas'. Isso aí me faz bem, isso causa ciúme", falou Abel, que falou que no Beira-Rio "eu sempre me senti em casa, eu sempre me senti apoiado".

O vídeo divulgado dois dias antes da partida de ida entre Flamengo (ex-time de Abel) e o Inter pela Libertadores revoltou a torcida Rubro-Negra.

Abel Braga se revelando um grande escroto, pra surpresa da imprensa, apenas dela. — Gustavo Duarte (@gunevesduarte) August 20, 2019

Nojo,já tinham nojo desse véi asqueroso do Abel Braga,depois desse vídeo só aumentou minha raiva e ódio por esses véi nojento,eu não sei meu pai do céu como o Flamengo ousou esse homem pisar no Flamengo,ainda demorou foi muito pra ser demitido — thays (@crf_thays) August 20, 2019

Abel Braga é um cretino. Não respeita o Flamengo. Que nunca mais coloque os pés no Flamengo! — Arthur Vieira (@ArthurVieiraCrf) August 20, 2019