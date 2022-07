Cruzeiro x Bahia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (23), pela 20ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Com mais de 40 mil ingressos vendidos, o Cruzeiro recebe o Bahia neste sábado (23), no Mineirão, a partir das 16h (de Brasília), pela 20ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Depois da eliminação na Copa do Brasil, o Cruzeiro vem de um empate e uma vitória na Segundona, e se mantém na liderança isolada, com 42 pontos, e aproveitamento de 73.7% no torneio.

Para o confronto, o técnico Paulo Pezzolano, suspenso, não poderá comandar a equipe à beira do campo após ser expulso diante do CSA.

"Não vai voltar a acontecer, prometi aos jogadores, que é o mais importante. Eles e o Cruzeiro necessitam de mim dentro de campo", afirmou o treinador.

Fim de 1º turno e de 19 batalhas já disputadas. Essa história que está sendo escrita tem um personagem principal: VOCÊ, cruzeirense. Em casa, temos uma campanha perfeita. Vencemos todos os jogos e isso só foi possível com o seu apoio incondicional na arquibancada. Muito obrigado! pic.twitter.com/v72PmKC056 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) July 21, 2022

Do outro lado, o Bahia, na terceira posição, com 34, vem de cinco jogos sem perder na Série B, com duas vitórias e três empates.

"Acredito que, se mantendo no G-4, que não está fácil. Todos os times querem ter o privilégio de estar ali, independente dos resultados. Vendo a classificação, está tudo muito ajustado. Terminando a primeira volta classificado dentro do G-4 é um ponto muito importante para o grupo", afirmou Raí.

Ignácio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo. Didi deve aparecer ao lado de Gabriel Xavier e Luiz Otávio.

Em 54 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma 29 vitórias, contra 13 do Bahia, além de 12 empates. No primeiro turno, o time baiano venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; Rômulo, Wagner, Luís Felipe e Matheus Bidu; Neto Moura, Filipe Machado e Adriano; Luvannor, Daniel Jr., e Breno.

Possível escalação do Bahia: Danilo Fernandes; André, Gabriel Xavier, Didi, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Lucas Mugni e Daniel; Raí Nascimento e Davó.

Desfalques da partida

Cruzeiro:

Paulo Pezzolano: suspenso (cartão vermelho)

Bahia:

Ignácio: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Quando é?

JOGO Cruzeiro x Bahia DATA Sábado, 23 de julho de 2022 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques e Evandro de Melo Lima (SP)

Quarto árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)

VAR: Rafael Traci (SC)

Últimos resultados e próximos jogos

Cruzeiro

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 2 x 1 Novorizontino Série B 17 de julho de 2022 CSA 1 x 1 Cruzeiro Série B 20 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brusque x Cruzeiro Série B 30 de julho de 2022 11h (de Brasília) Cruzeiro x Tombense Copa do Brasil 6 de agosto de 2022 19h (de Brasília)

Bahia

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 0 x 2 Bahia Série B 16 de julho de 2022 Bahia 1 x 1 CRB Série B 19 de julho de 2022

Próximas partidas