Cruzeiro x Cuiabá ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

O Cruzeiro recebe o Cuiabá na noite desta segunda-feira (22), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, às 20h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, e do Premiere, no pay-per-view.

Com a goleada em clássico no jogo passado, o Cruzeiro ficou na quinta posição do campeonato, com 15 pontos. A Raposa agora busca um novo triunfo para voltar ao G-4 do campeonato. Mateus Vital continua tratando lesão e é ausência no time de Pepa.

Vindo de duas derrotas consecutivas, o Cuiabá trocou de treinador e agora voltou a ser comandado pelo português António Oliveira. Dourado é o 18º colocado do campeonato, com 4 pontos. Mateusinho, suspenso, é baixa certa.

Nos últimos dois jogos entre as equipes, o Cuiabá venceu uma vez, além de um empate.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Castan e Marlon; Neto Moura, Ramiro e Wallisson (Machado); Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e PK; Fernando Sobral, Raniele e Ronald (Denilson); Jonathan Cafú; Wellington Silva e Deyverson.

Desfalques

Cruzeiro

Mateus Vital segue no departamento médico.

Cuiabá

Mateusinho está suspenso.

