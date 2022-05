Corinthians x América-MG: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

Jogo acontece neste domingo (29), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Corinthians e América-MG se enfrentam neste domingo (29), na Neo Química Arena, a partir das 18h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x América-MG DATA Domingo, 29 de maio de 2022 LOCAL Neo Química Arena - São Paulo, SP HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco - RS

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau -

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva - SP

VAR: Pablo Ramon Gonçalves - RN

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (29), na Neo Química Arena.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores, o Corinthians volta as atenções para o Brasileirão buscando reencontrar o caminho da vitória após três empates consecutivos na temporada para se descolar na ponta. Atualmente, soma 14 pontos, com quatro vitórias, dois empates e uma derrota.

Do outro lado, o América-MG deu adeus a disputa da Libertadores no meio da semana (terminou na lanterna do Grupo D, com apenas dois pontos).

Sem vencer há quatro jogos, com duas derrotas e dois empates, o Coelho busca os três pontos para subir na tabela de classificação do Brasileirão. No meio da tabela, a equipe mineira soma 10 pontos.

Em 18 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma oito vitórias, contra quatro do América-MG, além seis empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 1 São Paulo Brasileirão 22 de maio de 2022 Corinthians 1 x 1 Always Ready Copa Libertadores 26 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-GO x Corinthians Brasileirão 4 de junho de 2022 17h45 (de Brasília) Bahia x Barcelona BA Baiano 26 de junho de 2022 19h15 (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 1 x 1 Botafogo Brasileirão 22 de maio de 2022 Independiente del Valle 3 x 0 América-MG Copa Libertadores 26 de maio de 2022

Próximas partidas