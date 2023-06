Corinthians x Cuiabá ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Timão volta a campo neste sábado (10), na Neo Química Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Cuiabá se enfrentam na noite deste sábado (10), a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Depois de perder para o Independiente del Valle e ser eliminado da Copa Libertadores no meio da semana, o Corinthians volta a sua atenção para a disputa do Brasileirão. Na 16ª posição, com oito pontos conquistados, o Timão pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Na última rodada, foi derrotado pelo América-MG por 2 a 0.

Do outro lado, o Cuiabá, com 11 pontos, chega embalado com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados sob o comando do técnico Antonio Oliveira. Vale destacar que o Dourado possui 60% de aproveitamento fora de casa, atrás apenas do Atlético-MG.

"Nossa cabeça está boa, sabemos que é um adversário muito difícil. Joguei contra o Corinthians algumas vezes na arena deles. Eles têm o apoio da torcida, que não para de cantar um minuto, é um clube muito grande. Precisamos estar ligados os 90 minutos para conseguir um resultado bom na casa deles", afirmou o volante Ronald.

"O Brasileirão é isso, um jogo difícil atrás do outro, o Goiás também era um jogo muito difícil e conseguimos a vitória. Vamos lá para poder sair com o resultado positivo", completou.

Em quatro jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma três vitórias, contra apenas uma do Cuiabá. No último encontro válido pelo Brasileirão 2022, o Timão venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Gil e Murillo; Fagner, Maycon, Fausto Vera, Renato Augusto e Matheus Bidu; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Alysson, Alan Empereur e Rikelme; Ronald, Fernando Sobral e Denilson; Emerson Ramon (Nicolás Quagliata), Wellington Silva e Deyverson. Técnico: Antonio Oliveira.

Desfalques

Corinthians

Paulinho e Gustavo Mosquito estão no departamento médico.

Cuiabá

Mateusinho, suspenso pelo STJD, PK, Filipe Augusto, João Maranini e Uendel, lesionados.

Quando é?