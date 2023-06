Os resultados que o Corinthians precisa para ir ao playoff da Sul-Americana 2023

Com um jogo ainda a disputar, Timão não tem mais chances de se classificar para a próxima fase da Libertadores

Com altos e baixos nas cinco partidas disputadas na fase de grupos da Copa Libertadores de 2023, o Corinthians está eliminado precocemente e não tem mais chances de avançar às oitavas de final. O confronto que decidiu a queda antecipada do Timão foi a derrota por 3 a 0 para o Independiente Del Valle, do Equador, na última quarta-feira.

Com os resultados da quinta rodada, o Grupo E tem Argentinos Juniors e Del Valle classificados à próxima fase, com 11 e 9 pontos, respectivamente. Já Corinthians e Liverpool estão eliminados da Libertadores e agora resta apenas a disputa para ir aos playoffs da Sul-Americana (fase anterior às oitavas do torneio).

Corinthians e Liverpool, inclusive, se enfrentam na última rodada da fase de grupos. Os dois times têm 4 pontos, mas o Timão leva vantagem no saldo de gols, então precisa só de um empate em casa, na Neo Química Arena, para disputar a Sul-Americana.