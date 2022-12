Corinthians conhece pedida do Zenit e tem reunião para comprar Yuri Alberto

Russos querem compensação financeira e liberação de atletas em troca do atacante — soma deve chegar a 25 milhões de euros

O Corinthians terá uma reunião para avançar nas tratativas por Yuri Alberto até o fim de 2022. Representantes do Zenit, da Rússia, virão ao Brasil nos próximos dias para discutir a situação, como soube a GOAL.

A viagem dos russos ao país aconteceria em 16 de dezembro passado, na última sexta-feira. Entretanto, o intermediário do negócio, André Cury, ainda estava em viagem para assistir à Copa do Mundo 2022, no Qatar. A ausência do empresário no Brasil adiou a chegada dos russos.

A negociação já tem moldes pré-estabelecidos. O Corinthians terá que desembolsar uma compensação financeira pelo centroavante de 21 anos, além de envolver a troca por jogadores — o goleiro Ivan, o zagueiro Robert Renan, os meio-campistas Adson e Mantuan e o atacante Pedro são algumas alternativas.

O desejo é que o negócio, envolvendo a compensação financeira e a troca de atletas, esteja avaliado em 25 milhões de euros, valor desembolsado pelos russos para a aquisição do atleta, em janeiro de 2022.

Yuri Alberto já avisou ao Zenit que não gostaria de voltar à Rússia, mesmo que tenha contrato até 30 de junho de 2027. A ideia do jovem é permanecer no Brasil e seguir defendendo as cores do Corinthians.

As tratativas serão conduzidas pelo agente André Cury. O empresário atua como intermediário dos paulistas nas tratativas e tem autorização do presidente Duilio Monteiro Alves para trabalhar no negócio.

Yuri Alberto está emprestado ao Corinthians até junho de 2023. O atacante de 21 anos voltou ao Brasil por causa da tensão bélica entre Rússia e Ucrânia, iniciada em fevereiro passado. Desde o retorno ao país, fez 28 partidas, somando 2.134 minutos em campo. No período, marcou 11 gols e deu duas assistências.