Zenit fará reunião com Corinthians por Yuri Alberto, Mantuan e Robert Renan

Atacantes estão emprestados até o final de junho e equipes querem a contratação em defintivo. Zagueiro chama a atenção de russos após bons jogos

O Corinthians já se movimenta pensando na permanência definitiva de Yuri Alberto. Em dezembro, o Timão deve receber dirigentes do Zenit, da Rússia, no Brasil para negociar a contratação do centroavante.



Além disso, os russos vêm ao Brasil também para conversar com o Corinthians sobre dois atletas: Gustavo Mantuan, que já está na Rússia por empréstimo, e Robert Renan, zagueiro que vem ganhando espaço no profissional do Timão. A visita ao país é considerada “institucional”, mas as conversas acontecerão no período. A informação foi divulgada pela ESPN e confirmada pela GOAL.





Ainda como soube a reportagem com pessoas próximas ao jogador, Robert Renan não deve ser utilizado como uma “moeda de troca” para o negócio. Sendo assim, existe a possibilidade de uma negociação diferente da de Yuri Alberto acontecer entre Corinthians e Zenit, desta vez pelo zagueiro, que já foi sondado por equipes da Inglaterra

Vale lembrar que o Zenit quer receber 25 milhões de euros em uma possível venda do atacante. O valor é alto para os padrões corintianos, que pode envolver jogadores para abater o preço, sendo um deles o já emprestado Gustavo Mantuan. Ivan, que também está na Rússia, tem futuro indefinido.



A permanência do centroavante é a prioridade total do Corinthians no mercado atualmente. Desde que chegou ao clube, marcou 11 gols e deu duas assistências em 27 jogos. Está emprestado ao clube do Parque São Jorge até o final de junho de 2023.