Corinthians autoriza agente de Yuri Alberto a negociar compra com o Zenit

Empresário do jogador, André Cury, atuará como intermediário nas tratativas com o Zenit, da Rússia. Clube pede 25 milhões de euros por acordo

O Corinthians vive um momento de definição sobre o futuro de Yuri Alberto. Uma conversa sobre a permanência do atleta em definitivo no Parque São Jorge ocorrerá nas próximas semanas. O agente do jogador, André Cury, é o responsável por fazer a intermediação do negócio, como soube a GOAL.

É o empresário quem conversa diretamente com a cúpula do Zenit, da Rússia, a fim de discutir valores e forma de pagamento por parte dos paulistas. O Timão está disposto a desembolsar uma boa grana pela manutenção do centroavante, mas estuda uma forma de reduzir o impacto no orçamento.

A princípio, os russos pedem 25 milhões de euros (R$ 138,42 milhões na cotação atual) pela liberação do atleta. Esta é a quantia que o clube desembolsou para tirá-lo do Internacional, em janeiro passado. Entretanto, o agente tenta mudar alguns moldes das tratativas.

Yuri Alberto chegou ao Corinthians em julho deste ano por causa da liberação da Fifa para jogadores estrangeiros que atuam em Rússia e Ucrânia — os países vivem conflito bélico desde março passado. Foi, inclusive, o empresário André Cury quem acertou os moldes da mudança para o CT Joaquim Grava.

A princípio, ele está cedido ao clube até 30 de junho de 2023, quando se encerra o período estabelecido pela Fifa. Os paulistas, contudo, estão disposto a adquiri-lo em definitivo, mesmo que ele tenha contrato com os russos até 30 de junho de 2027.

Nesta temporada, disputou 28 partidas pelo Corinthians, somando 2.134 minutos em campo. No período, marcou 11 gols e se responsabilizou por duas assistências. O atacante tornou-se um dos principais nomes da equipe, até então comandada por Vítor Pereira, em 2022.