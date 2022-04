Corinthians aposta em venda de jogadores emprestados para cumprir meta no orçamento de 2022

O Corinthians prevê receitas de mais de R$ 500 milhões em seu orçamento para o exercício 2022. Além de direitos de televisão e patrocínios, que são as opções mais rentáveis, a venda de atletas aparece como um meio do clube arrecadar dinheiro.

De acordo com o documento, o Timão espera lucrar R$ 91,54 milhões apenas com vendas de atletas ao longo da temporada de 2022. Até aqui, o clube do Parque São Jorge já conseguiu cerca de R$ 46,8 milhões em duas transferências.

Neste ano, o clube acertou as transferências do volante Éderson, negociado com o Salernitana (Itália) em janeiro, e de Gabriel Pereira, vendido em março para o New York City, dos Estados Unidos.

A GOAL teve acesso às demonstrações financeiras do primeiro trimestre corinthiano, que serão votadas apenas na próxima semana. Nelas, é possível confirmar o valor definitivo da venda dos atletas para o futebol do exterior.

No primeiro negócio, concretizado no dia 27 de janeiro, o Timão aceitou uma proposta de 6,5 milhões de euros para vender Éderson, com a moeda estrangeira valendo R$6,00. Como o clube tinha 70% do jogador, cerca de R$ 27,3 mi ficaram no Parque São Jorge.

Já no negócio com Gabriel Pereira, o Corinthians disse sim a uma proposta de 5,5 milhões de dólares no dia 7 de março, quando o dólar fechou a R$ 5,07. Logo, o clube ficou com aproximadamente R$ 19,5 milhões dos R$ 27,8 milhões, equivalente a 70% do negócio.

Sendo assim, o Corinthians tem mais oito meses para conseguir realizar o restante de vendas necessárias para chegar ao montante previsto no orçamento. A reportagem ainda soube que o clube do Parque São Jorge acredita que pode chegar no valor final sem maiores problemas.

As principais apostas para conseguir arrecadar mais dinheiro em vendas são os jogadores que estão emprestados, principalmente o quarteto composto pelo zagueiro Bruno Méndez, os meio-campistas Ramiro e Mateus Vital e também pelo atacante Léo Natel.

Aos 21 anos, Bruno Méndez vive boa fase no Internacional e é muito elogiado pela torcida do clube. O zagueiro tem vínculo no Sul até o dia 31 de junho e o Inter pensa em contratá-lo em definitivo, mas a opção de compra é considerada alta: 6 milhões de dólares (R$ 27,9 milhões) por 50%. Os outros jogadores emprestados também possuem opção de compra no final do vínculo.

Ramiro, Mateus Vital e Léo Natel estão, respectivamente, em Al-Wasl (Emirados Árabes), Panathinaikos (Grécia) e Apoel (Chipre). Todos os citados têm contrato de empréstimo se encerrando no meio do ano, e existe a possibilidade dos clubes exercerem a opção de compra em cada um dos casos.

Além dos jogadores emprestados, atletas das categorias de base também são apostas de negociações. Matheus Araújo, por exemplo, é um nome que vem sendo observado de perto por clubes da Europa, como mostrou o Meu Timão. Giovane, que está emprestado ao Corinthians, também vem despertando interesse de times de fora, conforme GOAL já havia apurado.

