Corinthians acena com aumento de mandato para presidente e discute voto do Fiel Torcedor

O Corinthians deu o primeiro passo para mudar alguns tópicos de seu estatuto. A Comissão da Reforma Estatutária aprovou alguns pontos em reunião realizada nesta terça-feira (12) e, agora, os mesmos terão de passar por votação no Conselho Deliberativo, e também pela Assembleia Geral, para a aprovação total.

Um dos tópicos mais importantes da votação feita pela comissão foi o aumento do mandato de um presidente corintiano de três para quatro anos. A mudança, se aprovada pelos outros órgãos competentes, valerá para o sucessor de Duilio Monteiro Alves, eleito para o cargo até dezembro de 2023, e também valeria para os conselheiros. A informação foi publicada pela Gazeta Esportiva e confirmada pela GOAL.

Uma proposta que também foi aprovada foi em relação a mudança para a reprovação das contas do clube. Agora, será necessário o ‘não’ de dois terços dos votantes (cerca de 66%), diferente do ocorrido nos últimos anos, que tinha decisão no sistema de 50% mais um voto.

A tentativa de emplacar um segundo turno das eleições presidenciais não foi aprovada. A votação terminou empatada em sete votos para cada lado e foi reprovada pelo presidente da Comissão, André Luiz de Oliveira, o ‘André Negão’. O aumento de conselheiros vitalícios também foi recusado bem como a maior quantidade de integrantes nas chapinhas, que seguirão sendo compostas por 25 pessoas.

Em relação a um dos pontos mais pedidos pela torcida do Corinthians, que é o voto de associados do Fiel Torcedor, ficou decidido que a discussão será feita apenas pelo Conselho Deliberativo, e não pela Comissão de Reforma Estatutária.

Caso a proposta seja aprovada pelo CD, uma comissão especial será criada apenas para tratar do voto do Fiel Torcedor, visando elaborar o melhor formato possível para que essa mudança ocorra dentro do Parque São Jorge. Vale lembrar que apenas sócios da sede social do Timão estão aptos a votar atualmente.

Ainda não existe uma data marcada para a votação dos tópicos no Conselho Deliberativo, atualmente presidido por Alexandre Husni. Segundo ouviu a GOAL, a próxima reunião só deve acontecer em meados do mês de agosto.