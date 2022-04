Promessa do Corinthians, Giovane desperta interesse de clubes europeus

Emprestado ao Corinthians, o atacante Giovane vem despertando o interesse de outros clubes. Depois de se destacar no time Sub-20 do Timão, ganhou as suas primeiras oportunidades no profissional com Vítor Pereira no começo do Brasileirão e chamou a atenção de um time da primeira divisão da França.

Segundo soube a GOAL, o estafe do jogador se reuniu em duas oportunidades com representantes do clube francês, antes mesmo da estreia no profissional. Após os jogos contra Botafogo e Avaí, o interesse se tornou ainda mais concreto.

O Corinthians, no entanto, tem uma proteção: o contrato. Emprestado ao Timão até o dia 14 de julho, o clube do Parque São Jorge tem até um dia antes do encerramento do vínculo para exercer a função de compra, de R$ 3 milhões, por 60% do passe do atleta junto ao Capivariano.

Ainda de acordo com apuração da reportagem, os franceses sabem dos valores que o Corinthians precisa pagar para manter Giovane no Parque São Jorge. Apesar disso, vale lembrar, a prioridade de compra é 100% do Timão.

Quem também buscou informações da jovem promessa corinthiana foi o Norwich, da Inglaterra. O clube da Premier League, através de sua equipe de scouting dentro da América do Sul, enviou olheiros para acompanhar o futebol de Giovane no Brasil.

No Timão desde julho de 2021, o jogador de 18 anos foi aprovado por Vítor Pereira depois de treinos no profissional. Desde então, foi utilizado em duas partidas do Campeonato Brasileiro, contra Botafogo e Avaí.