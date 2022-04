Freddy Rincón: times, títulos, gols e mais da carreira do colombiano

Freddy Eusebio Rincón Valencia, o volante colombiano que fez história dentro e fora de seu país, sofreu um acidente no dia 12 de abril de 2022, numa manhã de segunda-feira, e acabou encaminhado ao hospital em estado grave, segundo relatos dos médicos.

O ex-jogador estava em um carro com outras três pessoas, quando foi de encontro a um ônibus que atingiu em cheio a lateral do automóvel. Todos no veículo menor saíram feridos, além do motorista do transporte público. Rincón sofreu traumatismo craniano grave, e se encontra na Clínica Imbanaco, na cidade de Cali, onde ocorreu o acidente.

Rincón é um dos grandes jogadores da história da Colômbia e atuou no Brasil na mudança de século, com passagens também pela Europa. Veja tudo sobre o ex-volante que marcou a história do futebol.

Quais times Freddy Rincón atuou em sua carreira?

O jogador começou a carreira pelo Santa Fe, da Colômbia, onde atuou por quatro anos até se transferir ao América de Cali e fazer parte da equipe por cerca, novamente, de quatro temporadas.

Sua chegada ao Brasil não demorou, e o meia apareceu pela primeira vez no estado de São Paulo pelo Palmeiras, em 1994, e mostrou desta vez ao mundo do que era capaz, após 32 jogos disputados e dez gols marcados pelo alviverde. O volante foi então ao Napoli, da Itália, onde atuou ao lado de grandes zagueiros como Cannavaro e André Cruz, somando 32 partidas e sete tentos anotados.

Indo para a Espanha, uma curta passagem com 21 duelos disputados deu experiência ao atleta, que logo voltou ao Palmeiras e os fez participar de outras 23 partidas pelo clube. Em 1997, começou a anotar sua história no Corinthians, onde ficou até o início de 2000 e marcou presença como capitão de uma era vitoriosa da equipe alvinegra, ao lado de Vampeta, com quem formou ótima dupla e referência de marcação, Marcelinho Carioca e Dida, por exemplo.

Após o Mundial de Clubes, Rincón foi para o Santos e Cruzeiro, onde realizou 39 e 21 jogos, respectivamente, até voltar ao Timão para encerrar sua carreira e concluir 115 partidas disputadas pelo clube onde se tornou grande ídolo.

Pela seleção da Colômbia, fez um dos gols mais importantes da história da equipe em 1990, quando com passe de Valderrama, anotou um tento por baixo das pernas de Bodo Illgner, goleiro alemão, e garantiu a vaga para as oitavas da Copa daquele ano, da qual a própria Alemanha seria campeã menos de um mês depois. Ao todo, foram 84 partidas e 17 gols marcados pelo meia com a camisa colombiana.

Quantos gols Freddy Rincón fez na carreira?

Em toda carreira, Freddy Rincón anotou 63 gols, ainda que não fosse uma de suas principais funções em campo. Veja, abaixo, como estão divididos seus tentos:

CLUBE GOLS Colômbia (seleção nacional) 17 América de Cali 6 Napoli 7 Corinthians 8 Palmeiras 18 Santos 6 Cruzeiro 1 TOTAL 63

*Dados retirados do portal oGol. No Santa Fe e no Real Madrid o atleta não anotou nenhum tento, por isso os clubes não estão presentes na tabela.

Quantos jogos Rincón disputou na carreira?

Considerando desde seu início de carreira na Colômbia até o encerramento no Corinthians, Rincón soma 401 duelos disputados em sua história. O time em que mais disputou partidas foi o alvinegro paulista, com 115, seguido pela seleção nacional, com 84. Veja, abaixo, todos os jogos do ex-jogador pelo respectivo clube:

CLUBE JOGOS DISPUTADOS Colômbia (seleção nacional) 84 América de Cali 34 Napoli 32 Real Madrid 21 Corinthians 115 Palmeiras 55 Santos 39 Cruzeiro 21 TOTAL 401

Quais títulos Rincón conquistou na carreira?

Sua primeira taça veio em 1989, quando o Rincón tinha apenas 23 anos e, pelo Santa Fe, foi campeão da Copa Colômbia daquele ano. Pelo América de Cali, venceu duas vezes o Campeonato Colombiano, em 1990 e 1992, antes de ir para o Palmeiras e ser campeão estadual de 1994.

Foi no Corinthians onde colecionou mais títulos, um deles considerado um dos mais importantes títulos da história alvinegra: o Mundial de Clubes da Fifa de 2000. Além deste, o qual pôde levantar a taça com a faixa de capitão no braço, foi campeão dos Campeonatos Brasileiros de 1998 e 1999 e do Paulistão de 1999.

Pela seleção nacional, alcançou a disputa de três Copas do Mundo (1990, 1994 e 1998), além de ter sido terceiro colocado em duas Copas América, de 1993 e 1995.