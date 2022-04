Diálogo entre Róger Guedes e Vítor Pereira rende bons frutos no Corinthians

Conhecer um pouco dos bastidores do mundo do futebol é sempre um prato cheio para os fãs do esporte bretão. Na vitória do Corinthians sobre o Avaí por 3 a 0 no último sábado (16), foi revelada uma conversa entre Róger Guedes e o treinador Vítor Pereira, que rendeu ótimos frutos de imediato: três gols do camisa 9 do Timão.

O Corinthians foi para o intervalo de jogo já com 2 a 0 no placar e na entrevista antes de descer para o vestiário, Roger Guedes comentou que tinha conversado com Vítor Pereira para mudar seu posicionamento em campo.

"Acho que mostrei onde eu quero jogar. Foi uma conversa sadia que tive com ele, lógico que prefiro jogar aqui, onde me sinto mais à vontade, onde posso usar minha característica de fazer o facão toda hora. E o grupo já me conhece bastante nessa posição também", revelou o camisa 9.

Logo aos 10 minutos da segunda etapa, Guedes voltou a balançar as redes, com assistência de Giuliano. Com essa vitória, o Corinthians atinge os seis pontos possíveis nas duas primeiras rodadas do Brasileirão.

Na entrevista coletiva pós jogo, o treinador do time de Itaquera corroborou com a atitude de Guedes e falou sobre a conversa entre os dois.

"Ele estava desanimado porque não estava fazendo gols. Eu tenho que dar razão a ele, jogando pela esquerda vai para dentro com o pé direito", disse Pereira, que analisou sua função líder dos atletas.

"Liderar pessoas é perceber as características de cada personalidade. Ele é bom menino. Provavelmente, é o jogador que eu mais tenho conversado. Tem que saber levá-lo, tirar o melhor dele, falar um bocadinho ao coração e trazê-lo para o alinhamento que pretendemos", explicou Vítor.

De toda forma, o técnico português já deixou avisado que poderá haver um rodízio na posição, já que Willian também faz a mesma função e posição de Guedes.

"Também temos o Willian, que também gosta de jogar assim. Vamos ter que ir fazendo essa gestão e acho que só é possível manter o nível e não baixar drasticamente assim", explicou o técnico.

O próximo compromisso do Corinthians é contra a Portuguesa-RJ, pela Copa do Brasil, no estádio Luso-Brasileiro. O duelo acontece na quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília).