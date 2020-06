Copa do Mundo de 2014 completa seis anos: onde estão os jogadores da seleção brasileira?

No Dia dos Namorados de 2014, Brasil e Croácia abriam a Copa do Mundo em São Paulo; confira como estão os convocados por Felipão seis anos depois

O dia 12 de junho é conhecido como o Dia dos Namorados aqui no . Em 2014, porém, esta data foi ainda mais especial: a do Brasil finalmente começava. A seleção recebeu a na Arena (como a Fifa chamava o estádio do ).

A expectativa pelo hexa era enorme e ninguém poderia imaginar o que aconteceria na semifinal da competição contra a . Pela primeira vez, o tema da abertura das transmissões da Copa tocava e mais de 62 mil pessoas estavam presentes no estádio.

Porém, logo no começo daquela partida de abertura do mundial, a seleção tomou um grande susto: Marcelo fez contra, abrindo o placar para a Croácia. No decorrer da partida, Neymar chamou para si a responsabilidade e fez dois gols para virar o jogo para o Brasil. Oscar, no finalzinho, completou o placar final: 3 a 1 para a seleção brasileira.

O Brasil ainda enfrentou e na fase de grupos da Copa. No mata-mata, eliminou o nos pênaltis e despachou a , no jogo que ficou marcado pela lesão de Neymar. Na semifinal, todo mundo já sabe o que aconteceu... o fátidico 7 a 1. E ainda teve a decisão do terceiro lugar, quando a fez 3 a 0 na seleção.

O início de um sonho /// Deu tudo errado pic.twitter.com/AyOqShecuP — Goal Brasil (@GoalBR) June 12, 2020

Seis anos depois da abertura da Copa do Mundo de 2014, como estão os convocados de Luis Felipe Scolari para a disputa do mundial?

A Goal te mostra a situação atual dos 23 convocados que fizeram parte da campanha da seleção.

1. Jefferson - aposentado

O ex-goleiro do foi um dos goleiros reservas convocados por Felipão para a Copa. Aos 37 anos, está aposentado desde o início de 2019.

2. Daniel Alves - lateral/meio-campista do São Paulo

O lateral direito ainda atuava pelo na época. Depois, ainda passou por e e foi eleito o melhor jogador da de 2019, vencida pela seleção brasileira, antes de chegar ao São Paulo. É um dos princiais jogadores do Tricolor na temporada e mesmo com seus 37 anos, ainda está em grande forma.

3. Thiago Silva - zagueiro do PSG

Considerado um dos melhores zagueiros do mundo na época, Thiago Silva foi o capitão do Brasil na Copa de 2014. Seis anos depois e hoje com 35 anos, o jogador está de saída do clube francês e o Fluminense sonha com o seu retorno às Laranjeiras.

4. David Luiz - zagueiro do

Após a Copa de 2014, David Luiz não conseguiu repetir as boas atuações que o colocavam com um dos melhores defensores do mundo. Depois de sair do PSG, passou pelo e hoje, aos 33 anos, defende o Arsenal, mas também pode estar de saída do clube inglês.

5. Fernandinho - zagueiro/volante do

Fernandinho foi um dos culpados não só pelo 7 a 1, mas também pela eliminação da seleção brasileira na , quatro anos depois. Desde aquela época ele atua pelo City, onde é ídolo. Está com 35 anos.

6. Marcelo - lateral esquerdo do

Marcelo perdeu o posto que tinha como o melhor lateral esquerdo do mundo. Hoje, aos 32 anos, ele tem problemas para se garantir como titular do Real Madrid, mesmo com uma passagem tão vitoriosa pelo Santiago Bernabéu.

7. Hulk - atacante do Shangai SIPG

O atacante dono de um poderoso chute atuava pelo , da Rússia, e formava o trio de ataque titular com Fred e Hulk. Hoje tem 33 anos, atua na e é desejado pelo Palmeiras.

8. Paulinho - meia do Guangzhou Evergrande

O meia atuava pelo , onde não deixou saudades, e era um dos homens de confiança de Felipão. Com passagens pelo chinês, onde hoje atua pelo Guangzhou Evergrande, Paulinho jogo pelo Barcelona e foi convocado para a Copa de 2018. Está com 31 anos.

9. Fred - atacante do

O camisa 9 da seleção foi muito criticado pelas suas atuações na Copa de 2014. Deixou o Fluminese para atuar por Atlético Mineiro e , mas voltou para o Tricolor Carioca durante a paralisação do futebol brasileiro em meio à pandemia da Covid-19.

10. Neymar - atacante do PSG

O melhor jogador do futebol brasileiro nos últimos anos, a expectativa sobre Neymar na Copa de 2014 era alta, assim como em 2018. Porém, ele não conseguiu demonstrar seu melhor futebol nos mundiais. Jogador mais caro da história do esporte, está no PSG - mas parece querer voltar para o Barcelona.

11. Oscar - meio-campista do Shangai SIPG

Oscar brilhava pelo Chelsea em 2014. Marcado pelo único gol da seleção na semifinal contra a Alemanha, o meia trocou o futebol inglês pela China, onde recebe um dos salários mais altos do esporte mundial. Está com 28 anos.

12. Julio César - aposentado

O goleiro titular do Brasil atuava pelo , da , e foi garantido por Felipão como titular da seleção na Copa muito antes do torneio começar. Julio César depois jogou por e . Se aposentou em abril de 2018. Está com 40 anos.

13. Dante - zagueiro do Nice

Escalado no lugar de Thiago Silva (suspenso) na semifinal contra a Alemanha, o ex-zagueiro do sofreu muitas críticas. Aos 36 anos, Dante ainda atua pelo Nice, depois de passar pelo .

14. Maxwell - aposentado

Um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol, hoje é dirigente do PSG, clube pelo qual se aposentou em 2017.

15. Henrique - zagueiro sem clube

Outro jogador da confiança de Felipão, Henrique foi uma das surpresas da lista. Depois da Copa, passou por , Fluminense, Corinthians e Al-Ittihad, da . Aos 33 anos, está sem clube.

16. Ramires - volante do

Assim como Oscar, Ramires também trocou o Chelsea pelo futebol chinês. Em 2019, voltou para o Brasil para atuar pelo Palmeiras.

17. Luiz Gustavo - volante do Fenerbahçe

O volante foi titular da seleção na Copa. Depois de deixar o Wolfsburg, seu clube em 2014, passou por e hoje está no Fenerbahçe.

18. Hernanes - meio-campista do São Paulo

O versátil jogador atuava pela em 2014. Ainda passou pela Juventus e pelo Hebei Fortune, da China, antes de retornar em definitivo para o São Paulo em 2019. Aos 35 anos, é um coringa nas escalações de Fernando Diniz.

19. Willian - atacante do Chelsea

Em final de contrato com o Chelsea, o jogador de 31 anos deixará os Blues após seis temporadas. Esteve na Copa de 2018 como titular e foi o camisa 10 do Brasil na Copa América de 2019.

20. Bernard - atacante do

Após o sucesso com o Atlético Mineiro, Bernard atuava pelo em 2014. Substituto de Neymar na semifinal da Copa, o "alegria nas pernas" hoje atua pelo e está com 27 anos. Era o caçula da seleção.

21. Jô - atacante do Nagoya Grampus

Oficialmente, Jô ainda é jogador do clube japonês, mas está muito perto de retornar para o Corinthians. Ele atuava pelo Atlético Mineiro em 2014 e foi reserva de Fred na Copa do Mundo.

22. Victor - goleiro do Atlético Mineiro

O ídolo atleticano foi convocado para ser um dos reservas de Julio César na Copa. Ele ainda é jogador do Atlético Mineiro.

23. Maicon - aposentado

Opção de Felipão para a lateral direita no 7 a 1, ele atuava na em 2014. Atualmente, está com 38 anos e aposentado desde 2019, após passagens por Avaí e .