Para onde vai David Luiz? Futuro do zagueiro no Arsenal é incerto

Caso o clube inglês não renove o contrato do defensor, destino pode ser o Benfica; Arteta quer extensão do vínculo

No começo da temporada de 2019-20, David Luiz, ainda com 32 anos, foi contratado pelo para solucionar os problemas de defesa dos Gunners. Quase um ano depois, o brasileiro pode estar perto de se despedir do clube, já que seu contrato se encerra em junho.

Segundo o portal português O Jogo, o zagueiro interessa ao , onde começou sua carreira na Europa. De acordo com a publicação, o jogador estaria aberto a um retorno e gostaria de atuar novamente pelos Encarnados.

A situação, no entanto, não está tão clara: no contrato de David Luiz com o Arsenal, existe uma cláusula que o clube pode acionar para prorrogar o vínculo até o final da temporada de 2020-21. E ainda não existe consenso no norte de Londres.

Dentro da diretoria dos Gunners, há uma opinião de que a defesa do time precisa ser reformulada. Nomes como Sokratis, Mustafi e Rob Holding estão disponíveis no mercado caso apareçam propostas, segundo o The Guardian. O brasileiro estaria no mesmo balaio, podendo ser liberado de seu contrato, mas tem um fã importante: Mikel Arteta.

O começo da temporada de David Luiz não foi nada bom, mas desde a chegada do treinador espanhol, o defensor subiu de produção e assumiu a titularidade absoluta da zaga do Arsenal. Assim, fica difícil que o técnico aceite abrir mão do principal jogador de sua posição.

Eu fui totalmente contra a contração de David Luiz. Reconheço que ele jogou melhor com Arteta, mas não renovaria o contrato dele. Arsenal tem que buscar outra alternativa. Tem o Saliba voltando. A base não está muito produtiva nessa área. — Arsenalista FC (@arsenalistafc) May 28, 2020

Assim, pelo que parece, a situação do brasileiro está longe de qualquer definição e pode depender de suas atuações no final da temporada. De qualquer jeito, os Gunners estão dispostos a reformular a defesa: o clube deve promover o retorno do jovem William Saliba, contratado a peso de ouro e emprestado ao para ganhar experiência, além de trazer um ou dois jogadores para a função e dar mais oportunidades para o ex-Flamengo Pablo Marí.

Mesmo que David Luiz fique, o Arsenal está de olho em nomes como os brasileiros Gabriel Magalhães e Diego Carlos, jogadores em ascensão na carreira europeia. A tendência, no entanto, de acordo com o noticiário inglês, é que Arteta não tenha o pedido atendido e a ala que defende a liberação do veterano vença a disputa.

Isso geraria uma corrida geral para tentar a contratação do jogador, especialmente no . Mesmo que o defensor já esteja flertando com o Benfica, o próprio já afirmou ter vontade de atuar no , seu clube do coração, e de retornar ao , onde começou a carreira. Além disso, obviamente outras equipes teriam interesse em trazer o zagueiro.

Com a Premier League sendo estendida até meados de julho, ainda estamos distantes de qualquer definição sobre o futuro do atleta. Mesmo assim, uma coisa parece clara: os próximos meses de David Luiz serão movimentados, seja no Arsenal ou em seu próximo clube.