Chegada ao Fluminense e doações: como foi a viagem de Fred até o Rio

O atacante finalmente completou a viagem de bicicleta até o CT

O atacante Fred e sua bicicleta finalmente chegaram ao CT do Fluminense. Depois de 5 dias de pedaladas o atacante completou o percurso de mais de 600km entre Congonha, em Minas Gerais, e o Rio de Janeiro. A "Tour do Fred" aconteceu com o intuito de arrecadar doações, e deu certo, foram mais de 4 mil cestas básicas, segundo informações do clube.

Acompanhado de seu preparador físico, Jefferson Souza e de mais dois carros com batedores, um cinegrafista e seu empresário, além do apoio de parceiros e patrocinadores, Fred conseguiu cumprir a meta necessária para ajudar as famílias que pretendia com a ação solidária.

Veja como foi cada dia da viagem do atacante até o novo clube:

DIA 1

Fred saiu logo pela manhã e só parou por volta das 21h30, quando chegou à cidade mineira de São João del-Rei. Foram 155 km de pedaladas, em um caminho alternativo para evitar aglomerações em tempos de pandemia.

Neste dia, também, o atacante fez uma chamada de vídeo com o ex- Rafael Sóbis e autografou a camisa de um torcedor que esperou por ele na estrada durante 5 horas.

Saldo do dia: 155 km em 15h

TOTAL: 155 km

DIA 2

Deixando São João del-Rei por volta das 11h da manhã, um pouco mais tarde para ter descansar, a equipe chegou a Caxambu, também em Minas Gerais, por volta da 1h20 da madrugada, depois de 160 km percorridos, chegando a um total de 315 km, ou seja, mais da metade do caminho.

Durante o dia, Fred protagonizou um momento fofura ao falar com a esposa e as duas filhas por vídeo. Além disso, foi um dia cheio de histórias contadas pelo atacante, que até comeu seu macarrão com as mãos.

Saldo do dia: 160km em 14h

TOTAL: 315 km

DIA 3

No dia mundial da bicicleta, Fred fez cerca de 15h de viagem e percorreu mais 175 km até chegar em Guaratinguetá, no interior de , última parada antes de chegar ao estado do Rio de Janeiro.

Foi o dia em que a equipe percorreu maior distância, mas foi o mais difícil até então, já que o jogador foi obrigado a enfrentar um lamaçal. Além disso, após tirar foto com uma família, Fred precisou ajudá-los a empurrar o carro que enguiçou. Foi também o dia em que um grupo de torcedores recepcionou Fred com gritos.

Saldo do dia: 175km em 15h

TOTAL: 490 km

DIA 4

Fred chegou ao Rio de Janeiro e bateu os 600 km percorridos! O dia se encerrou em Paraty, mas foi atípico, isso porque, por conta de chuvas, parte do percurso teve de ser feito de carro.

Ao longo do dia o jogador recebeu um vídeo de Christoph Sauser, ciclista suíço campeão mundial, comeu pizza congelada e, novamente, parou para tirar fotos.

TOTAL: 600 km

DIA 5

Restando 230 km de viagem, o atacante fez parte do percurso de carro, mas FINALMENTE CHEGOU às Laranjeiras para assinar seu contrato com o . O jogador tirou fotos com as 4 mil cestas básicas que já chegaram ao clube e agradeceu as doações.