Neymar é o quarto atleta mais bem pago do mundo - e Oscar aparece no top 100, aponta Forbes

Lista dos atletas que mais receberam em 2019 conta com Messi e Cristiano Ronaldo no top três; Neymar e Oscar são os únicos brasileiros

A revista Forbes divulgou o ranking que anualmente faz dos atletas mais bem pagos do mundo. A lista considera todos os esportes de todos os países e pela primeira vez em quatro anos, os ganhos totais dos 100 primeiros colocados foi menor em relação ano anterior.

A pandemia do coronavírus afetou não só a receitas de clubes como também os vencimentos dos ateltas. O decréscimo foi de 9% em relação ao ano passado. No total, em 2019 os 100 atletas mais bem pagos arrecadaram 3,6 bilhões de doláres (quase R$ 20 bilhões pela cotação atual).

E quem lidera essa lista é Roger Federer. O tenista suíço recebeu 106 milhões de doláres (R$ 575 milhões) no último ano. É a segunda vez em cinco anos que a liderança não fica ou com Cristiano Ronaldo ou Leo Messi.

O português aparece em segundo, com 105 milhões de doláres (R$ 569 milhões) em seus sofres. Além de seu salário, o atacante da somou essa quantia com recebimentos da Nike, Altice, Herbalife e CR7, sua própria marca.

Messi está logo na sequência, na terceira posição. O argentino recebeu 104 milhões de doláres (R$ 564 milhões), somando seu salário no com seus contratos com Adidas, MasterCard e PepsiCo.

O primeiro brasileiro que aparece na lista é Neymar, na quarta colocação. O camisa 10 da seleção brasileira e do recebeu 95,5 milhões de dólares (R$ 518 milhões) somando seu salário no clube francês e seus patrocinadores.

O astro do basquete LeBron James, do Los Angeles Lakers, completa o top cinco de atletas mais bem pagos em 2019. Foram 88,2 milhões de dólares (R$ 478 milhões) a mais na conta bancária de LeBron.

Oscar também está na lista, sendo o único braisleiro além de Neymar. Atuando na desde 2017 pelo Shanghai SIPG, o meio-campista recebeu 27,5 milhões de dólares (R$ 149 milhões), o que lhe rendeu a 56ª colocação no ranking da Forbes.

