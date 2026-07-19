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France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Quem são os maiores artilheiros da história da Copa do Mundo?

Copa do Mundo
Espanha
Alemanha
Uruguai
Brasil
Inglaterra
Argentina
Portugal
Números & estatísticas
França

Neymar, Ronaldo, Pelé: confira os craques que já marcaram pelo menos oito gols ao longo dos mundiais

A Copa do Mundo de 2026 consagrou a Espanha como campeã, e protagonizou um novo capitulo na disputa entre os maiores artilheiros da história do torneio. Após anos no topo da lista, Miroslav Klose foi ultrapassado por Lionel Messi e Kylian Mbappé durante esta edição do Mundial.

Mbappé assumiu a liderança isolada da artilharia histórica das Copas do Mundo, com 22 gols marcados em seis participações. Logo atrás aparece Messi, com 21 gols, números que deixaram para trás os 16 de Klose e os 15 de Ronaldo.

A Alemanha continua sendo o país com mais jogadores que marcaram pelo menos oito gols em Copas do Mundo, reforçando sua tradição ofensiva na história da competição. Entre os jogadores ainda em atividade, Harry Kane também figura entre os maiores artilheiros, com 14 gols, enquanto outros nomes seguem escalando o ranking histórico.

Confira, abaixo, a lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo.

Confira os maiores artilheiros da história das Copas do Mundo

PAÍSJOGADORGOLS
FrançaKylian Mbappé22
ArgentinaLionel Messi21
AlemanhaMiroslav Klose16
BrasilRonaldo15
AlemanhaGerd Müller14
InglaterraHarry Kane14
FrançaJust Fontaine13
BrasilPelé12
HungriaSandór Kocsis11
AlemanhaJürgen Klinsmann11
PortugalCristiano Ronaldo11
AlemanhaHelmut Rahn10
AlemanhaThomas Müller10
ArgentinaGabriel Batistuta10
PeruTeófilo Cubillas10
InglaterraGary Lineker10
PolôniaGrzegorz Lato10
PortugalEusébio9
BrasilAdemir de Menezes9
BrasilJairzinho9
BrailNeymar9
BrasilVavá9
EspanhaDavid Villa9
ItáliaPaolo Rossi9
ItáliaChristian Vieri9
ItáliaRoberto Baggio9
AlemanhaKarl-Heinz Rummenigge9
AlemanhaUwe Seeler9
BélgicaRomelu Lukaku8
BrasilLeônidas da Silva8
BrasilRivaldo8
ArgentinaGuillermo Stábile8
AlemanhaRudi Völler8
ArgentinaDiego Maradona8
UruguaiÓscar Míguez8

Confira os artilheiros de cada Copa do Mundo

ANOPAÍSJOGADORGOLS
1930ArgentinaGuillermo Stábile8
1934Rep. TchecaOldrich Nejedlý5
1938BrasilLeônidas da Silva7
1950BrasilAdemir de Menezes9
1954HungriaSándor Kocsis11
1958FrançaJust Fontaine13
1962BrasilGarrincha e Vavá4
1962ChileLeonel Sánchez4
1962HungriaFlórián Albert4
1962IugusláviaDrazan Jerkovic4
1962URSSValentin Ivanov4
1966PortugalEusébio9
1970AlemanhaGerd Müller10
1974PolôniaGrzegorz Lato7
1978ArgentinaMario Kempes6
1982ItáliaPaolo Rossi6
1986InglaterraGary Lineker6
1990ItáliaSalvatore Schillaci6
1994BulgáriaHristo Stoichkov6
1994RússiaOleg Salenko6
1998CroáciaDavor Suker6
2002BrasilRonaldo8
2006AlemanhaMiroslav Klose5
2010AlemanhaThomas Müller5
2010EspanhaDavid Villa5
2010HolandaWesley Sneijder5
2010UruguaiDiego Forlán5
2014ColômbiaJames Rodríguez6
2018InglaterraHarry Kane6
2022FrançaKylian Mbappé8
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