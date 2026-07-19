Quem são os maiores artilheiros da história da Copa do Mundo?

A Copa do Mundo de 2026 consagrou a Espanha como campeã, e protagonizou um novo capitulo na disputa entre os maiores artilheiros da história do torneio. Após anos no topo da lista, Miroslav Klose foi ultrapassado por Lionel Messi e Kylian Mbappé durante esta edição do Mundial.
Mbappé assumiu a liderança isolada da artilharia histórica das Copas do Mundo, com 22 gols marcados em seis participações. Logo atrás aparece Messi, com 21 gols, números que deixaram para trás os 16 de Klose e os 15 de Ronaldo.
A Alemanha continua sendo o país com mais jogadores que marcaram pelo menos oito gols em Copas do Mundo, reforçando sua tradição ofensiva na história da competição. Entre os jogadores ainda em atividade, Harry Kane também figura entre os maiores artilheiros, com 14 gols, enquanto outros nomes seguem escalando o ranking histórico.
Confira, abaixo, a lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo.
Confira os maiores artilheiros da história das Copas do Mundo
|PAÍS
|JOGADOR
|GOLS
|França
|Kylian Mbappé
|22
|Argentina
|Lionel Messi
|21
|Alemanha
|Miroslav Klose
|16
|Brasil
|Ronaldo
|15
|Alemanha
|Gerd Müller
|14
|Inglaterra
|Harry Kane
|14
|França
|Just Fontaine
|13
|Brasil
|Pelé
|12
|Hungria
|Sandór Kocsis
|11
|Alemanha
|Jürgen Klinsmann
|11
|Portugal
|Cristiano Ronaldo
|11
|Alemanha
|Helmut Rahn
|10
|Alemanha
|Thomas Müller
|10
|Argentina
|Gabriel Batistuta
|10
|Peru
|Teófilo Cubillas
|10
|Inglaterra
|Gary Lineker
|10
|Polônia
|Grzegorz Lato
|10
|Portugal
|Eusébio
|9
|Brasil
|Ademir de Menezes
|9
|Brasil
|Jairzinho
|9
|Brail
|Neymar
|9
|Brasil
|Vavá
|9
|Espanha
|David Villa
|9
|Itália
|Paolo Rossi
|9
|Itália
|Christian Vieri
|9
|Itália
|Roberto Baggio
|9
|Alemanha
|Karl-Heinz Rummenigge
|9
|Alemanha
|Uwe Seeler
|9
|Bélgica
|Romelu Lukaku
|8
|Brasil
|Leônidas da Silva
|8
|Brasil
|Rivaldo
|8
|Argentina
|Guillermo Stábile
|8
|Alemanha
|Rudi Völler
|8
|Argentina
|Diego Maradona
|8
|Uruguai
|Óscar Míguez
|8
Confira os artilheiros de cada Copa do Mundo
|ANO
|PAÍS
|JOGADOR
|GOLS
|1930
|Argentina
|Guillermo Stábile
|8
|1934
|Rep. Tcheca
|Oldrich Nejedlý
|5
|1938
|Brasil
|Leônidas da Silva
|7
|1950
|Brasil
|Ademir de Menezes
|9
|1954
|Hungria
|Sándor Kocsis
|11
|1958
|França
|Just Fontaine
|13
|1962
|Brasil
|Garrincha e Vavá
|4
|1962
|Chile
|Leonel Sánchez
|4
|1962
|Hungria
|Flórián Albert
|4
|1962
|Iuguslávia
|Drazan Jerkovic
|4
|1962
|URSS
|Valentin Ivanov
|4
|1966
|Portugal
|Eusébio
|9
|1970
|Alemanha
|Gerd Müller
|10
|1974
|Polônia
|Grzegorz Lato
|7
|1978
|Argentina
|Mario Kempes
|6
|1982
|Itália
|Paolo Rossi
|6
|1986
|Inglaterra
|Gary Lineker
|6
|1990
|Itália
|Salvatore Schillaci
|6
|1994
|Bulgária
|Hristo Stoichkov
|6
|1994
|Rússia
|Oleg Salenko
|6
|1998
|Croácia
|Davor Suker
|6
|2002
|Brasil
|Ronaldo
|8
|2006
|Alemanha
|Miroslav Klose
|5
|2010
|Alemanha
|Thomas Müller
|5
|2010
|Espanha
|David Villa
|5
|2010
|Holanda
|Wesley Sneijder
|5
|2010
|Uruguai
|Diego Forlán
|5
|2014
|Colômbia
|James Rodríguez
|6
|2018
|Inglaterra
|Harry Kane
|6
|2022
|França
|Kylian Mbappé
|8