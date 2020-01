A força de Fernandinho: City renova contrato com o brasileiro de 34 anos

Clube inglês vai na contramão de suas tendência no mercado para renovar com meiocampista

Quando Pep Guardiola chegou ao Manchester City em 2016, encontrou um elenco envelhecido, em que metade dos atletas tinham mais de 30 anos de idade. Quatro anos depois, apenas um jogador daqueles veteranos restará no grupo que vai começar a temporada 2020-21: o brasileiro Fernandinho, de contrato renovado até o fim do ano que vem.

Jogadores importantes na história do clube como Yaya Touré, Vincent Kompany, Pablo Zabaleta e David Silva (ao final desta temporada), não tiveram seus contratos renovados ao chegarem em certa idade mais avançada, já que Pep Guardiola gosta de trabalhar com elencos mais jovens.

Em 2017-18, por exemplo, Willy Caballero, Gael Clichy, Jesús Navas, Bacary Sagna e Zabaleta todos foram liberados para assinarem com outras equipes no mercado. Para substituí-los, foram contratados atletas em ascensão como Ederson, Bernardo Silva, Kyle Walker e Aymeric Laporte. Fernandinho contraria tal tendência.

O brasileiro é tão importante para o esquema de Pep Guardiola no City que o catalão já pediu publicamente para a diretoria que o contrato de Fernandinho fosse renovado.

Fernandinho dá o tom do City de Guardiola: é dos seus pés que saem que começam as jogadas do time. Com problemas de lesão para montar sua dupla de zaga, Pep sabia que poderia contar com o brasileiro, e o vem improvisando na zaga, com sucesso. Agora, o espanhol terá seu homem de confiança até 2021.

Com David Silva, Claudio Bravo e Scott Carson deixando o clube no final da temporada, Fernandinho será o único jogador com mais de 32 anos a estar presente no elenco da equipe para 2020-21. Além disso, deve se tornar o jogador mais velho a atuar pelo City de Pep Guardiola. Seu contrato ainda prevê mais um ano de renovação automática caso alcance algumas metas.

Desvalorizado no Brasil por atuações ruins com a camisa da seleção, Fernandinho vem quebrando barreiras junto de Pep Guardiola na maior liga do mundo. E tudo indica que teremos mais alguns anos do brasileiro no mais alto nível na Europa.