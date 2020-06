Jô x Vagner Love: quem jogou mais no Corinthians

Love está de saída, enquanto que Jô está perto de ser contratado pelo Alvinegro; compare os números dos atacante com a camisa corintiana

Vagner Love não faz mais parte do elenco corintiano. A rescisão de contrato entre clube e atacante aumentou ainda os rumores sobre uma possível nova contratação para o ataque do : Jô.

A saída de Love se justifica de diversas maneiras. O atacante era o mais jogador mais velho (35 anos) do elenco de Tiago Nunes e tinha um dos salários mais altos no clube. Ele era um titular absoluto, pelo contrário. Love era visto mais como um 12º jogador, sendo preterido por Mauro Boselli, artilheiro do clube no ano com seis gols.

O contrato do atacante era válido até o final do ano e as chances de renovação eram poucas. O demonstrou interesse em ter novamente Love (ele foi jogador do clube russo entre 2004 e 2012, e teve outra passagem em 2013) e agora está muito perto de anunciar o jogador.

Mais times

Por outro lado, enquanto um sai outro chega. Jô estava atuando no pelo Nagoya Grampus, mas não conseguiu repetir o sucesso que teve na temporada 2017 com o Corinthians, principalmente na última temporada. O jogador não estava sendo muito aproveitado no clube japonês e o retorno do atacante era estudado desde o começo do ano.

Jô deixou saudades em Itaquera: foram 25 gols em 2017 pelo Alvinegro. Sete deles foram anotados contra os maiores rivais do clube, o que lhe rendeu o apelido de "rei dos clássicos" pela torcida. Em breve, ele deve se juntar a Davó, Everaldo, Janderson e Yony González como opções para o ataque corintiano.

Esse dia foi louco demais!



Há 2 anos, com um a menos em campo, o vencia o com gol de Jô aos 42 da segunda etapa. Festa na @A_Corinthians!



🎥 Corinthians TV#VaiCorinthians pic.twitter.com/mCj7tFP57g — Corinthians (de 🏡) (@Corinthians) February 22, 2019

Mas quem jogou mais pelo Corinthians: Jô ou Love? A Goal te mostra os números dos atacantes pelo clube alvinegro.

Jogador Gols Média de gols Jô 43 167 0,26 Love 28 116 0,24

Os 43 gols de Jô pelo Alvinegro o colocam como um dos dez maiores artilheiros do clube no século.

Os dois jogadores tiveram duas passagens pelo Corinthians até agora. Jô, revelado pelo clube, atuou entre 2003 e 2005 e depois em 2017. Love jogou no Alvinegro em 2015 e depois entre 2019 e 2020. E ambos conquistaram títulos relevantes com o clube, sendo titulares e peças importantes nas conquistas.

Títulos de Jô com o Corinthians:

: 2003 e 2017

Campeonato Brasileiro: 2005 e 2017

Mais artigos abaixo

Títulos de Love com o Corinthians:

Campeonato Paulista: 2019

Campeonato Brasileiro 2015

Curiosamente, os dois atacantes fizeram gols decisivos para que o Corinthians se sagrasse campeão. Jô fez dois gols contra o no jogo que deu o título brasileiro ao clube em 2017. Já Vagner Love marcou no empate contra o em 2015, gol decisivo para o título nacional daquele ano.

O gol escolhido pela Fiel hoje é contra o Fluminense! Em 2017, o Timão bateu a equipe carioca por 3 a 1 aqui na #CasaDoPovo e garantiu o título do #Hep7aDeRespeito! Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Clayson cruzou e Jô marcou de cabeça!#ArenaCorinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/ueDCgXWJvE — Arena Corinthians (de 🏡) (@A_Corinthians) April 11, 2020

Love também marcou o gol que deu ao Alvinegro o título paulista de 2019. O empate contra o por 1 a 1 levava o jogo para os pênaltis, mas aos 43 minutos do segundo tempo, o "atacante do amor" fez o gol que garantiu o tricampeonato consecutivo para o clube.