Marcelo no Real Madrid: de incontestável a reserva do criticado Mendy

O lateral brasileiro passa por mais um período conturbado e vê do banco o francês ganhando mais espaço, mesmo que ele também não agrade a todos

A temporada 2019/20, mais uma vez, tem sido de muitas críticas ao lateral-esquerdo Marcelo. Desde 2007 no , o brasileiro já enfrentou altos e baixos, períodos como unanimidade e períodos como reserva de jogadores que também não convenciam torcedores e a imprensa espanhola.

O ex-jogador do tem sido reserva na maioria dos jogos, principalmente nos mais importantes do time ao longo da temporada. Mesmo assim, Ferland Mendy, seu substituto, não vem agradando tanto e também recebe críticas de todos os lados na capital espanhola.

A partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões foi uma das poucas excessões que fazem com que Zinedine Zidane prefira escalar seu compatriota. Mesmo com a derrota por 2 a 1 para o Manchester City, Mendy foi muito elogiado defensivamente e teve chegadas importantes no ataque, como no cruzamento para Benzema que parou na grande defesa do goleiro Ederson.

Mesmo mantendo um revezamento, Zidane vem escalando o francês com mais frequência nos jogos "grandes". Mendy já foi titular de três partidas na Liga dos Campeões, começou as partidas da Supercopa da e também os clássicos contra e por LaLiga.

Porém, o francês não engrena no time - e talvez esse seja o motivo de Zidane optar pelo "revezamento". As lesões atrapalharam o início de temporada dele com a camisa do Real após ser negociado junto ao .

O pior momento de Marcelo na temporada foi na derrota do Madrid para a Real Sociedad por 4 a 3 em pleno Santiago Bernabéu, pelas quartas de final da . Naquela ocasião, jogando como titular, o brasileiro falhou nos quatro gols que culminaram com a eliminação do clube merengue. Os torcedores e a imprensa local não perdoaram o atleta.

Após essa partida, Zidane saiu em defesa do brasileiro, mas não escondeu que Marcelo "esteve em um nível abaixo": "O problema é quando perdemos um jogo e isso não vai mudar. O importante é que deem tudo em campo, e Marcelo deu tudo. Cada um pode opinar o que quiser, mas Marcelo é um jogador importante e vai demonstrar isso, como sempre fez. É difícil estar num bom nível em 60 ou 70 jogos. Há momentos na temporada e temos que aceitar isso.

Não é a primeira vez que o lateral brasileiro tem que provar seu valor para ser titular do Real Madrid. Foi assim quando Fábio Coentrão estava no elenco - inclusive, o português começou como titular final entre Atlético e Real na Liga dos Campeões de 2013-14. No segundo tempo, o brasileiro entrou e se firmou como dono da posição (e um dos melhores laterais do mundo) durante o período de hegemonia do Real na Europa.

No entanto, na temporada passada, Marcelo já dava sinais de queda de rendimento, sendo reserva de Sergio Reguilón em muitos momentos. A saída do lateral espanhol para o possibilitou a chegada de Mendy, que embora ainda não tenha brilhado, vem agradando mais ao treinador.

É bem verdade também que Mendy e Marcelo estão em momentos distintos na carreira. O francês tem 24 anos e ainda nem se firmou na seleção de seu país. Já o brasileiro tem 31 anos, já disputou duas Copas do Mundo mas nas últimas convocações de Tite foi preterido por Filipe Luís, Alex Sandro e Renan Lodi.

Os dois laterais disputam a posição para tentar ajudar o Madrid em um dos jogos mais decisivos da temporada, o clássico contra o Barcelona, no domingo (1 de março). Caso o Real vença, reassume a liderança de LaLiga. Resta saber quem Zidane escolherá e se ele manter o critério adotado anteriormente, Marcelo deve ser reserva mais uma vez.