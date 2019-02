Copa América: quem é o maior campeão e qual a lista de todos os vencedores do torneio?

Maior competição de seleções da América do Sul será disputada no Brasil pela primeira vez desde 1989

Disputada entre as seleções que compõem a CONCACAF desde 1916, a Copa América chega a sua 46ª edição no Brasil, que será o país-sede da competição pela quinta vez na história. Nas outras oportunidades, em 1919, 1922, 1949 e 1989, o escrete Canarinho foi vencedor do torneio.

Apesar do tetracampeonato em casa e o octa no geral, os brasileiros não são os maiores campeões da competição. Confira aqui qual time possui mais títulos e a lista completa de todas as equipes nacionais que já ergueram o troféu.

QUEM É O MAIOR VENCEDOR DA COPA AMÉRICA?



O Uruguai é o maior vencedor da Copa América com 15 títulos ao todo (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959 (edição do Equador), 1967, 1983, 1987, 1995 e 2011). De todas, em sete delas os uruguaios sediaram o certame (1917, 1923, 1924, 1942, 1956, 1967 e 1985).

QUAIS FORAM OS CAMPEÕES DA COPA AMÉRICA?



Seleções Edições conquistadas Uruguai 15 - 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959 (edição do Equador), 1967, 1983, 1987, 1995 e 2011 Argentina 14 - 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959 (edição da Argentina), 1991 e 1993 Brasil 8 - 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004 e 2007 Paraguai 2 - 1953 e 1979 Chile 2 - 2015 e 2016 Peru 2 - 1939 e 1975 Colômbia 1 - 2001 Bolívia 1 - 1963

Equador e Venezuela são as duas únicas seleções que não conquistaram uma edição da Copa América. Além delas, México, Honduras, Japão, Haiti, Costa Rica, Panamá, Jamaica e Estados Unidos também participaram do torneio como convidados mas não levantaram o troféu. O Catar fará sua primeira participação após receber convite da CONMEBOL.

