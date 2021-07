Quantas finais Messi disputou com a Argentina? E qual foi o desempenho do astro?

Apenas duas vezes Messi conseguiu sorrir ao chegar ao confronto decisivo: na Copa do Mundo Sub-20 de 2005, e nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008

Pouco antes do início da Copa América, Lionel Messi postou em seu Instagram um vídeo na qual prometia "tentar novamente" trazer um título para a Argentina. E é que muitas frustrações inusitadas para um jogador da estatura de Messi se acumulam na seleção argentina.

Parece incrível que um dos melhores jogadores do mundo nos últimos anos ainda não tenha conseguido erguer um título com a camisa de seu país. Mas no Brasil terá uma nova oportunidade: depois de uma atuação de outro planeta na Copa América, Messi fará sua quinta final pela Albiceleste. Será no sábado, dia 10 de julho, às 21h, no Maracanã.

Neste levantamento da Goal, apenas duas vezes Messi conseguiu sorrir ao chegar ao confronto decisivo: na Copa do Mundo Sub-20 de 2005, na Holanda, e, três anos depois, nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Na primeira, ele marcou dois gols - os únicos nesta competição - e no segundo deu uma assistência para Di María fazer o gol da vitória na final.

O engraçado é que, tirando esses dois jogos, não só não voltou a marcar, como também a sua equipe: das últimas quatro vezes que a Argentina chegou à final, foi derrotada sem conseguir marcar um gol.

Confira abaixo os detalhes de cada uma dessas finais, em ordem cronológica, desde o Mundial Sub-20, contra a Nigéria, até a Copa América, de 2016.

2/7/2005 | Mundial Sub-20 | Argentina 2 x 1 Nigéria

(Foto: John Thys/AFP/Getty Images)

Em 2 de julho de 2005, Messi conquistaria seu primeiro título. Na final da Copa do Mundo Sub-20, na Holanda, o craque faria contra a Nigéria os dois gols de seu time, ambos de pênaltis, para dar à Argentina um novo campeonato na categoria.

O engraçado é que naquele torneio o Messi partiu do banco por decisão técnica de Francisco Ferraro, que teve que se render às provas do gênio que já se aproximava. Leo terminou a competição com seis gols, sendo o Bola de Ouro da competição. Nesse elenco jogaram Ezequiel Garay, Lucas Biglia, Pablo Zabaleta, Fernando Gago e Sergio Aguero, alguns dos jogadores históricos que retornaram nos anos seguintes.

15/7/2007 | Copa América | Brasil 3 x 0 Argentina

(Foto: Getty Images)

A primeira final perdida com a camisa da seleção argentina. A Albiceleste chegou ao confronto com o Brasil depois de vencer as seis partidas anteriores e jogar em alto nível, mas o Brasil conquistou a oitava Copa América ao vencer por 3 a 0 com gols de Julio Baptista, Roberto Ayala (contra) e Dani Alves. Pode ter sido um consolo para Messi ser eleito o Melhor Jogador Jovem do campeonato, mas a imagem mostra que ele não alcançou o título.

23/8/2008 | Jogos Olímpicos | Argentina 1 x 0 Nigéria

(Foto: Getty Images)

Segundo título com a camisa albiceleste, embora não na principal. A Argentina venceu a Nigéria por 1 a 0 e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. O único gol da partida, disputado no Estádio Nacional de Pequim, o "Ninho de Pássaro", foi marcado por Ángel Di María aos 12 minutos do segundo tempo , após um grande passe de Messi, que o deixou cara a cara com o goleiro.

Desta forma, a Argentina levou a doze jogos consecutivos vencidos nos Jogos Olímpicos, podendo defender a medalha de ouro conquistada em Atenas 2004 e se vingar de Nigéria pelo que aconteceu em Atlanta em 1996, quando os africanos tiraram o título da Argentina. Messi deixou sua vaga para Lavezzi aos 45 do segundo tempo. Nessa equipe jogou Romero, Zabaleta, Garay, Mascherano, Gago, Di María, Aguero e Lavezzi, vários vice-campeões mundiais no Brasil 2014.

13/7/2014 | Copa do Mundo 2014 | Alemanha 1 x 0 Argentina

(Foto: Getty)

Lionel Messi foi o grande condutor da Argentina naquele Mundial, que prometia ficar para a história porque também estava em solo brasileiro. O gol de Gotze no final do jogo, no entanto, deixou Messi de mãos vazias, talvez na final mais dolorosa que ele perdeu. Foi, no entanto, uma das suas melhores atuações em termos de prestação: gerou quase todas as oportunidades da equipa de Alejandro Sabella e, além disso, teve uma oportunidade muito clara para converter um gol. Além disso, ele recebeu a Bola de Ouro da copa.

4/7/2015 | Copa América | Chile 0(4) x 0(1) Argentina

(Foto: Getty Images)

Foi a revanche perfeita depois da derrota para a Alemanha um ano antes. Tudo foi alinhado para que Messi, finalmente, consiguisse erguer seu primeiro título com sua equipe. Mas não aconteceu. O '10' estava longe de mostrar sua melhor cara, o Chile resistiu bem e, nos pênaltis, levou a vitória.

26/6/2016 | Copa América Centenario | Argentina 0(2) x 0(4) Chile

(Foto: Getty Images)

Outra decepção. Nos Estados Unidos, Mesi tentou novamente conquistar seu primeiro título pela seleção principal, mas errou o pênalti e La Roja ficou com o bicampeonato. Após esta derrota, ele decidiu "renunciar" à Albiceleste, embora tenha retornado alguns meses depois.