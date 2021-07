Argentina x Brasil AO VIVO: siga em tempo real a final da Copa América 2021

Nas redes sociais, muitos brasileiros estão declarando torcida para a Argentina, e isso está incomodando os jogadores do Brasil. O zagueiro Marquinhos e o atacante Neymar se mostrarm descontentes com a situação.

"É difícil (a situação), porque a gente vê tantos brasileiros, tanta gente da imprensa que é contra e simplesmente não apoia a seleção brasileira, que não têm nenhum prazer e orgulho de ver a seleção, de torcer por nós", disse o zagueiro em entrevista coletiva.

"Sou 'brasileiro com muito orgulho e com muito amor'. Meu sonho sempre foi estar na seleção brasileira e ouvir a torcida cantando. Jamais torci ou torcerei se o Brasil estiver disputando alguma coisa, seja lá qual for o esporte, concurso de modelo, Oscar.... Se tem Brasil eu sou Brasil e quem é brasileiro e faz diferente? Ok, vou respeitar... mas vai para o c... né", afirmou o atleta nas redes sociais.