Copa América 2021: datas, sedes e outras informações do torneio

O torneio de seleções mais antigo do mundo, adiado para 2021, já tem datas marcadas para acontecer

A 2021 já tem data para acontecer! Marcada inicialmente para 2020, foi adiada após a crise do coronavírus Covid-19 no continente e vai acontecer no próximo ano.

Junto com outras informações como as datas da final da Libertadores 2021e o novo formato da Sul-Americana, a Conmebol divulgou, nesta sexta-feira, 2 de outubro, novidades sobre a realização da competição de seleções.

Confira as informações completas sobre o grande torneio de times nacionais do continente, incluindo datas, sedes e outros detalhes!

Quando será a Copa América 2021?

O conselho da Conmebol: a próxima Copa América será disputada entre os dias 7 de junho e 9 de julho de 2021. Assim, ao final da temporada europeia, a seleção brasileira de Tite viajará para defender a taça da competição, conquistada em 2019 pela Canarinho.

Inicialmente, a Copa América havia sido marcada para 12 de junho a 11 de julho de 2020.

A Copa América 2021 será sediada em quais países?

Diferentemente da edição de 2019, sediada no , a Copa América 2021 será realizada em dois países, numa candidatura conjunta: a Argentina e a Colômbia sediarão juntas a competição.

Os 12 países, divididos em Zona Sul, na Argentina, e Zona Norte (na Colômbia), jogarão em grupos divididos de acordo com sua localização - incluindo Qatar e Austrália, os convidados da vez.

A final, entretanto, será disputada em Barranquilla, na Colômbia.

Quais são os estádios que receberão partidas da Copa América 2021?

Nove estádios no total, alguns destes entre as arenas mais tradicionais do continente, receberão os jogos da Copa América 2021.

Confira os estádios que irão receber as partidas:

Estádio Metropolitano (Barranquilla, Colômbia)

A final do torneio acontecerá no Estadio Metropolitano, em Barranquilla, a casa do Atletico Junior e da seleção colombiana.

Com capacidade para 60 mil torcedores, o estádio receberá cinco partidas, incluindo duas do Brasil. Em 2000, também foi uma das casas da Copa América daquele ano. Confira todos os duelos previstos para o Estadio Metropolitano:

Brasil x Qatar, Grupo B

Brasil x Colômbia, Grupo B

Qatar x Colômbia, Grupo B

1º Grupo B x 4º Grupo A, Quartas de final

Final

El Campín (Bogotá, Colômbia)

O Estadio Nemesio Camacho, de Bogotá, também na Colômbia, sediará outros jogos importantes, com destaque para a decisão de terceiro e quarto lugar.

Conhecido como El Campín, tem capacidade para 36 mil torcedores e é a casa de equipes tradicionais do país como Millonarios e Independiente Santa Fe. Inaugurado na década de 30, já foi final de (como "casa" improvisada do ) e Copa América, em 2001. Também sediará cinco partidas na competição:

Colômbia x , Grupo B

Equador x Qatar, Grupo B

x Equador, Grupo B

Equador x Brasil, Grupo B

Decisão de terceiro e quarto lugar

Estádio Olímpico Pascual Guerrero (Cali, Colômbia)

Arena muito tradicional do país, o Estádio Olímpico Pascual Guerrero, de Cali, na Colômbia, também marcará presença em mais uma Copa América, após 2001.

Casa do América de Cali (e ocasionalmente, do ), tem capacidade paara 35 mil torcedores e sediará cinco jogos da competição:

x Qatar, Grupo B

Peru x Brasil, Grupo B

Colômbia x Peru, Grupo B

Equador x Peru, Grupo B

2º Grupo B x 3º Grupo A, Quartas de final

Atanasio Girardot (Medellín, Colômbia)

A última sede colombiana será o Estádio Atanasio Girardot, sediado em Medellín, na Colômbia, a casa de Atlético Nacional e .

O estádio já sediou eventos como o Mundial sub-20, em 2011, a Copa América de 2001 e duas finais de Libertadores do Atlético Nacional - bem como decisões de Sul-Americana e Merconorte. Com capacidade para 40 mil torcedores, receberá cinco partidas, incluindo a estreia brasileira:

Brasil x Venezuela, Grupo B

Colômbia x Venezuela, Grupo B

Qatar x Venezuela, Grupo B

Venezuela x Peru, Grupo B

Semifinal 2

Monumental de Nuñez (Buenos Aires, Argentina)

Abrindo as sedes argentinas, está um dos estádios mais conhecidos do mundo: o Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, a casa do .

Com capacidade para 70 mil torcedores, já recebeu finais de , Copa América, Libertadores (por seis ocasiões) e é um dos mais famosos da América do Sul. Sediará cinco partidas no torneio:

Argentina x , Grupo A

Argentina x , Grupo A

x Argentina, Grupo A

1º Grupo A x 4º Grupo B, Quartas de final

Semifinal 1

Mario Alberto Kempes (Córdoba, Argentina)

Outro estádio extremamente tradicional que receberá jogos na Argentina será o Mario Alberto Kempes, em Córdoba, no centro do país.

É a segunda maior arena da Argentina, com capacidade para 57 mil torcedores, utilizado majoritariamente por e Belgrano, os dois principais times da região. Também foi uma das sedes da Copa do Mundo de 1978 e de outras duas Copas Américas. Sediará quatro partidas no torneio:

Austrália x , Grupo A

Argentina x Uruguai, Grupo A

Chile x Austrália, Grupo A

2º Grupo A x 3º Grupo B, Quartas de final

Estádio Ciudad de La Plata (La Plata, Argentina)

Arena mais moderna da lista - excluindo o recém-criado Estádio Único Madre de Ciudades -, foi inaugurada em 2003 e é da prefeitura da cidade de La Plata. Os dois times principais da cidade, Estudiantes e Gimnasia y Esgrima, já utlizaram o estádio em diversas ocasiões.

Tem capacidade para 53 mil torcedores e já recebeu reformas para ser sede da Copa América de 2011. Agora, receberá quatro jogos desta próxima edição da competição:

Paraguai x Austrália, Grupo A

Austrália x , Grupo A

Bolívia x Uruguai, Grupo A

Bolívia x Argentina, Grupo A

Estádio Malvinas Argentinas (Mendoza, Argentina)

Criado para a Copa do Mundo de 1978, o Estádio Malvinas Argentinas fica em Mendoza, no oeste do país, e é utilizado majoritariamente pelo .

Com capacidade para 42 mil torcedores, além do Mundial, já recebeu partidas de Copa América e várias das últimas finais da Copa da Argentina. Na competição, sediará três jogos:

Paraguai x Bolívia, Grupo A

Chile x Bolívia, Grupo A

Uruguai x Chile, Grupo A

Estádio Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero, Argentina)

A última sede da Copa América 2021 é o Estádio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, na Argentina, que ainda não recebeu partidas oficiais.

Tem capacidade para 29 mil pessoas e deve ser uma das casas do Central Córdoba, principal time da região. Sediará duas partidas da Copa América:

Chile x Paraguai, Grupo A

Uruguai x Paraguai, Grupo A

Quais são os grupos da Copa América 2021?

(Foto: Getty Images)

A Conmebol planejou esta edição da Copa América com 12 seleções, incluindo Austrália e Qatar como convidados. Eles foram divididos em dois potes (Zona Norte e Zona Sul) de acordo com sua posição geográfica, e estarão separados em dois grupos. São eles:

Grupo A (Zona Sul)

Argentina

Austrália

Bolívia

Chile

Paraguai

Uruguai

Grupo B (Zona Norte)

Brasil

Colômbia

Equador

Peru

Qatar

Venezuela

Qual será o mascote da Copa América 2021?

O mascote da Copa América 2021 já foi anunciada, ganhando o coração de muitos fãs do futebol ao redor do continente. Trata-se do vira-lata Pibe, representando todos os cachorros que invadem os campos nas partidas da América do Sul.

