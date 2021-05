Copa América no Brasil: governo de SP não se opõe a jogos; clubes não se manifestam

Governo abre a porta para realização de jogos no estado. Clubes não se manifestam a respeito de confirmação da competição de seleções no país

O governo do estado de São Paulo abriu as portas para a realização de jogos da Copa América no estado. Em nota, a Secretaria de Esportes do Estado sinalizou que o governo não se opõe à realização dos jogos, diferentemente do que acontece em outras unidades da federação:

"O Governo de São Paulo não fará objeção caso a CBF defina São Paulo como um dos locais de jogos da Copa América, desde que protocolos do Plano São Paulo sejam obedecidos".

A medida gerou polêmica e dividiu a opinião pública nas redes sociais, com figuras importantes se posicionando a favor ou contra a realização do torneio.

Nesta segunda-feira, o governador João Dória (PSDB) foi questionado em entrevista coletiva sobre a competição no país e disse o seguinte:

"Em relação a Copa América, a CBF, com a qual falamos hoje, o Walter Feldmann, que aliás é médico e secretário-geral da CBF, informou que a Copa América virá para o Brasil, mas não especificamente para São Paulo. Até porque os estádios já estão ocupados pelos jogos programados para a Copa do Brasil e o Brasileirão." explicou o governador em sua coletiva diária.

"De qualquer maneira, quero deixar registrado aqui que a Federação Paulista de Futebol tem cumprido rigorosamente os protocolos do plano São Paulo. E os jogos que foram realizados aqui no Campeonato Paulista foram dentro deste protocolo. Nós não tivemos nenhum tipo de problema nem durante a realização do campeonato, nem nos jogos finais do campeonato. Também, de forma geral, salvo uma ou outra exceção, os dirigentes das equipes de São Paulo agiram de maneira prudente e responsável. Vamos aguardar as próximas etapas advindas disso, mas a nossa preocupação prioritária em São Paulo é preservar vidas", disse João Dória.

Procurados, São Paulo, Corinthians e Santos não quiseram se manifestar sobre a confirmação da Copa América no Brasil. Nos casos de São Paulo e Corinthians, os clubes não foram procurados por CBF e Conmebol para falar sobre a possível realização de jogos no Morumbi e na Neo Química Arena, respectivamente. A reportagem será atualizada quando houver uma posição do Palmeiras.