Como o Brasil foi o escolhido para sediar a Copa América?

Brasil foi a "unanimidade" que sobrou em votação por Copa América: os bastidores da reunião decisiva

Na manhã desta segunda-feira (31), durante reunião do Conselho da Conmebol, ficou decidido que a Copa América será disputada no Brasil. Na noite de domingo(30), vale ressaltar, a entidade sul-americana havia confirmado a retira do torneio da Argentina, sede inicial. Anteriormente, a Colômia, que também seria palco da competição, já havia sido excluída por conta de problemas políticos no país.

Durante a reunião, algumas sedes foram colocadas em pautas, mas por qual motivo chegou-se a conclusão de que a Copa América deveria ser disputada no Brasil?

Antes da reunião, alguns dirigentes sul-americanos já comentavam sobre a possibilidade do Brasil "herdar o torneio", uma vez que em 2019 se disputou a mesma competição em solo canarinho. Além disso, as arenas que receberam a Copa do Mundo em 2014 também foram apontadas como ponto positivo.

Recentemente ao saber de saída da Colômia, alguns países se colocaram à disposição para receber a Copa América, como o Chile. No entanto, ao ser questionado sobre a possibilidade de receber a competição de maneira integral, o país recuou. O Equador foi na mesma linha. Se antes estava interessado em sediar parte do torneio, não se mostrou entusiasmado para ser palco sozinho, principalmente com pouco tempo para organizar.

A Venezuela foi outro país a se oferecer para receber a Copa América e chegou a enviar uma solicitação oficial. O país, no entanto, não foi levado em consideração pela maior parte dos dirigentes sul-americanos.

O Uruguai, que vai receber a final da Copa Libertadores 2021 e tem sido parceiro da Conmebol, foi o primeiro a se retirar das opções. Na manhã desta segunda-feira (31), o secretário de Esportes do país, Sebastián Bauzá, fez questão de ressaltar que o país não seria uma das opções. O mesmo aconteceu com o Paraguai, que não via condições de organizar toda a competição em tão pouco tempo.

O Peru, que recentemente se mostrou interessado em receber parte do torneio, também não levou a ideia adiante, por conta do cenário político vivido e a Bolívia também nunca foi uma opção.

A @CopaAmerica será no Brasil! Gostaria de agradecer especialmente ao Presidente @jairbolsonaro e seu gabinete por sediar o torneio de seleções mais antigo do mundo. Igualmente, minha gratidão ao Presidente Rogério Caboclo e à @CBF_Futebol por sua inestimável colaboração. — Alejandro Domínguez (@agdws) May 31, 2021

Segundo apuração da Goal, um dirigente sul-americano apontou o Brasil como o único país na América do Sul capaz de organizar toda a competição em 12 dias, imediatamente veio a concordância. Na votação, o país recebeu dez votos favoráveis a realização do torneio. Ao ser colocado na mesa como opção, a CBF logo consultou o presidente Jair Bolsonado que deu o sinal verde.