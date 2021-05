Copa América no Brasil causa revolta: #NaoVaiTerCopa e as reações contra o torneio na pandemia

Após desistências de Colômbia e Argentina, Brasil foi escolhido como sede do torneio, mas brasileiros não gostaram da notícia

A Conmebol oficializou o Brasil como nova sede da Copa América de 2021 nesta segunda-feira (31). A decisão foi tomada após as desistências dos dois países que originalmente receberiam o torneio: Colômbia e Argentina.

"O Brasil receberá a CONMEBOL Copa América 2021! O melhor futebol do mundo levará alegria e paixão a milhões de sul-americanos. A CONMEBOL agradece ao presidente Jair Bolsonaro e sua equipe, assim como à Confederação Brasileira de Futebol, por abrir as portas do país ao que hoje em dia é o evento esportivo mais seguro do mundo. A América do Sul brilhará no Brasil com todas suas estrelas!", escreveu a entidade sul-americana no Twitter.

Assim como a Argentina, o Brasil não consegue controlar a pandemia de coronavírus. Diferente do país vizinho, que vive uma alta de casos e mortes, os números brasileiros são igualmente alarmantes e preocupantes, com média móvel de mais de 1,8 mil mortes por dia e mais de 50 mil novos casos positivos por dia.

Alejandro Dominguez, presidente da Conmebol, comentou sobre a escolha do Brasil como nova sede da Copa América 2021.

“O governo brasileiro demonstrou agilidade e capacidade de decisão em um momento fundamental para o futebol sul-americano”, disse. "O Brasil vive um momento de estabilidade, tem infraestrutura comprovada e experiência acumulada e recente para organizar uma competição desta magnitude".

No entanto, a notícia não foi bem vista pelos brasileiros, que demonstraram suas insatisfações e críticas nas redes sociais. Confira algumas reações.

A questão não é gostar ou não gostar de futebol. Eu adoro! A questão é não brincar com a vida dos brasileiros. E não fazer demagogia a troco da morte de inocentes. — Ciro Gomes (@cirogomes) May 31, 2021

A Argentina negou sediar a Copa América por causa dos riscos da pandemia. Mas o Brasil, um dos países líderes no número de mortos pela covid-19, cujo presidente negou ofertas de vacina, aceitou realizar o evento.

🎨 @crisvector pic.twitter.com/6VAEl2kOfD — Manuela (@ManuelaDavila) May 31, 2021

O Brasil passa por verdadeiro morticínio e o governo se uniu à Conmebol para realizar a Copa América por aqui. A prioridade de Bolsonaro é festejar enquanto o povo padece pela covid. Assim como os argentinos e colombianos, temos que lutar contra esse absurdo! pic.twitter.com/7dsvvG2qi0 — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) May 31, 2021

Bolsonaro tinha que trazer VACINA p/ o Brasil, não Copa América. Meu amor pela vida é muito maior que pelo futebol. Temos 462 mil mortos, variantes mais perigosas circulando e risco de uma terceira onda devastadora. A decisão de sediar o torneio é um irresponsabilidade criminosa. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) May 31, 2021

Tirou da Argentina por conta da pandemia que avança, aí eu pergunto a @CONMEBOLBR e @CBF_Futebol

A situação da pandemia no Brasil tá boa!? É inacreditável querer achar que a situação da pandemia no Brasil é melhor que dá Argentina! — Léo Marçal (@leodenver91) May 31, 2021

Vão tirar o torneio da Argentina pra coloca em um país que tá pior que a Argentina. Qual o sentido? Que palhaçada. A Conmebol acha que tá morrendo pouca gente, por aqui é? ISSO É RIDÍCULO! É UM ESCÁRNIO! VÃO TODOS PRO INFERNO! — Vivendo ou só esperando ser vacinada? (@umprydrive) May 31, 2021

Cloroquina para todos os atletas e bora jogar. Eu não sei quem é pior, o Governo que aceita esse torneio (não surpreende ninguém) ou a direção da Conmebol que insiste nesse torneio que não faz sentido algum num momento como esse. pic.twitter.com/JKH20mPq3o — Diego Scott (@scotthoodd) May 31, 2021

E a gente fica sabendo que Bolsonaro autorizou a realização da Copa América aqui no Brasil! É sério isso?Em meio à pandemia, chegada de 3a onda, risco de falta de leitos e insumos e com a vacinação lenta? Inacreditável! — Gleisi Hoffmann (@gleisi) May 31, 2021

Imaginem se Bolsonaro tivesse dado às vacinas a mesma prioridade que deu à Copa América!



E-mails da Pfizer e do Butantan não seriam ignorados e muitos brasileiros estariam vacinados. — Alessandro Molon 🇧🇷 (@alessandromolon) May 31, 2021

Internautas do Twitter rapidamente levantaram a hashtag #NaoVaiTerCopa. O movimento já é velho conhecido do brasileiro, já que a expressão ganhou fama 2013, quando pedia-se pela não realização da Copa das Confederações no país, que presenciava diversas manifestações sociais - assim como aconteceu neste ano na Colômbia.

Copa America em MANAUS



MANAUS



A cidade que rodou o mundo por falta de oxigênio há 4 meses.



É o inacreditável do inacreditável. O escárnio supremo. É dar risada na cara de cada família que perdeu alguém. #CovaAmerica2021 #NaoVaiTerCopa https://t.co/BYRY7I9d7h — Leonardo Rossatto (@nadanovonofront) May 31, 2021

Importação da Copa América para o Brasil às pressas em meio à pandemia sem avaliação dos impactos sanitários é crime de responsabilidade?? #NãoVaiTerCopa — Lucas Rocha (@lucasgsrocha) May 31, 2021

vem aí a cepa américa.

voltemos pra 2013 e o: não vai ter copa! https://t.co/JrsCHcnuN0 — xiulia (@giuwla) May 31, 2021

Mais de 450 000 brasileiros mortos pela covid e vem uma dessa! #NaoVaiTerCopa — Anmerson (@anmersonbarreto) May 31, 2021