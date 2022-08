Como o São Paulo pretende usar dinheiro de venda do Antony ao Man United

Tricolor paulista embolsará quase R$ 100 milhões com a venda do jogador ao Manchester United. Clube pagará pendências com o montante

O São Paulo aguarda uma notificação formal do Ajax sobre a forma como receberá o dinheiro da venda de Antony ao Manchester United — os paulistas têm direito a 19,7 milhões de euros (R$ 99,3 milhões na cotação atual) do negócio. Após a comunicação dos holandeses, o clube definirá exatamente a forma de utilização da quantia que embolsará.

A diretoria já sabe o que fará com a quantia: pagará dívidas com o atual elenco e outras pendências mais urgentes. A única dúvida é a forma como os débitos serão quitados.

O presidente Julio Casares e seus pares já têm destino definido para o dinheiro da venda de Antony. "Primeiro, nós estamos aguardando como será o pagamento, se será em quatro, três anos, talvez seja tudo parcelado. Aí sim, em cima disso, vamos criar para pagar dívidas. Pagaremos dívidas com o elenco, dívidas que temos de custeio, especialmente com o grupo de jogadores. É nessa linha que faremos, isso que será feito", disse o mandatário em conversa com a GOAL.

Há débitos com o elenco desde o início da pandemia do novo coronavírus, quando o clube ainda era presidido por Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco. Na ocasião, o mandatário ficou em débito com o plantel por causa de direitos de imagem e salários não pagos. A gestão atual chegou a quitar parte do débito, mas ainda possui dívidas com o grupo de atletas.

O São Paulo também tem um débito elevado com Daniel Alves. O veterano rescindiu contrato com o clube do Morumbi no ano passado e fez acordo para parcelar mais de R$ 25 milhões em seis anos. O valor é pago mensalmente ao jogador, que hoje defende as cores do Pumas, do México.

Antony foi vendido pelo Ajax ao Manchester United por 100 milhões de euros (R$ 503,85 milhões). O São Paulo tem direito a 2,7% do valor total por causa do mecanismo de solidariedade — 2,7 milhões de euros (R$ 13,6 milhões) e mais 20% de mais-valia sobre a venda feita aos holandeses, avaliada em 15 milhões de euros.

Desta forma, o clube leva 20% do que exceder a quantia da negociação anterior — 85 milhões de euros. O Tricolor paulista, portanto, tem direito a mais 17 milhões de euros (R$ 85,65 milhões). A soma total é de 19,7 milhões de euros (R$ 99,3 milhões).