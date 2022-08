Ajax aceita € 100 milhões, e Manchester United encaminha compra de Antony

Após longa negociação, clube holandês decide vender um de seus principais jogadores, que vai reencontrar Erik ten Hag

Após um longo período de negociação, a transferência de Antony do Ajax para o Manchester United está perto de se tornar oficial. O clube holandês aceitou a proposta de € 100 milhões pelo atacante brasileiro, que deve assinar um contrato de cinco anos no Old Trafford. O atleta deve ser apresentado na sua nova casa durante essa semana.

Com a chegada de Erik ten Hag aos Diabos Vermelhos, o time de Manchester intensificou sua busca por um atacante de lado e o nome de Antony apareceu no topo da lista.

As negociações começaram há pelo menos dois meses e os termos pessoais entre clube e atleta já tinha sido acertados há mais de uma semana, mas o Ajax fez de tudo para segurar o jogador.

Na última semana, o brasileiro foi entrevistado pelo jornalista Fabrizio Romano e declarou, sem meias palavras, que queria deixar o gigante holandês e rumar à Premier League. Nas últimas semanas, Antony não participou das partidas do Ajax e não foi nem relacionado.

O United não desistiu do negócio e foi aumentando o valor da proposta a cada negativa do Ajax. Neste final de semana, porém, o Manchester ofereceu € 100 milhões (cerca de R$ 504 milhões) e convenceu os holandeses a venderem o jovem talento.

Quanto o São Paulo vai receber pela negociação?

O São Paulo, clube formador de Antony, deve 20% de mais-valia com a nova transação do jogador e 2,7% por causa do mecanismo de solidariedade como clube formador.

No total, o Tricolor paulista deve faturar R$ 99,39 milhões pela venda do atacante.