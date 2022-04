Quanto o São Paulo ganha se o Ajax vender Antony?

O São Paulo receberá uma bolada com a possível ida de Antony para o Manchester United, da Inglaterra. De acordo com o jornal The Sun, os Red Devils pretendem pagar 60 milhões de euros (R$ 302,34 milhões na cotação atual) ao Ajax, da Holanda, pela aquisição do atacante de 22 anos.

O Tricolor paulista receberá 3% por causa do mecanismo de solidariedade como clube formador e 20% de mais-valia com a nova transação do jogador. A GOAL apurou que o percentual será calculado em cima de uma venda de 15 milhões de euros, conforme estabelecido no contrato firmado em fevereiro de 2020.

Portanto, o São Paulo receberá 20% de tudo o que exceder 15 milhões de euros na proposta do United. Isso significa que, se a proposta divulgada pelo The Sun estiver correta, o clube do Morumbi embolsará 9 milhões de euros (R$ 45,35 milhões) apenas pela mais-valia. Além disso, o clube embolsará mais 1,8 milhão de euros (R$ 9,07 milhões) pelo mecanismo de solidariedade.

Com a distribuição do dinheiro, o São Paulo terá direito a 10,8 milhões de euros (R$ 54,42 milhões). O valor deve ser pago pelo Ajax, atual clube de Antony, que repassará o montante aos brasileiros.

Antony tem contrato com o Ajax até 30 de junho de 2025. O atleta de 22 anos se destaca pela equipe holandesa, somando inclusive convocações para a seleção brasileira. Na temporada 2021/22, ele fez 42 jogos, sendo nove por seu país, com 14 gols marcados (dois pela equipe nacional) e 12 assistências (duas também pela seleção brasileira).