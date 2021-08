Como o novo Manchester United vai jogar com os reforços da temporada 2021/22?

Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho e Varane chegam aos Red Devils em busca de títulos - e titularidade

O Manchester United é um dos times mais poderosos do mundo, mas há algumas temporadas não briga pelos principais títulos que disputa. Para mudar esse cenário, a equipe vem se reforçando nesta janela de transferências para a temporada 2021/22.Umas das principais contratações, inclusive, foi dos Red Devils, que trouxe Cristiano Ronaldo de volta ao Old Trafford . Além dele, nomes como Jadon Sancho, ex-Borussia Dortmund , e Raphael Varane, ex-Real Madrid , também chegaram à equipe.

A intenção do United é clara, e as contratações só escancaram mais: voltar a ser campeão. Os últimos títulos conquistados pelos Red Devils foram em 2016-17, quando a equipe levantou a taça da Europa League e da Copa da Liga Inglesa na mesma temporada. Desde então, nada.

Em um mercado bastante agitado, porém, o time de Ole Gunnar Solskjaer conseguiu a contratação de peças importantes, que podem mudar o cenário. Um dos melhores jogadores do mundo, Cristiano Ronaldo foi a mais recente contratação do United, que deu um chapéu no rival Manchester City para assinar com o português . Mas, além dele, Jadon Sancho e Rapahel Varane também chegam para construir uma nova era em Old Trafford.

Pensando no belo elenco que o Unite montou - considerando as contratações confirmadas, os retornos de jogadores de empréstimos e as saídas também já concretizadas - Goal preparou uma análise especial: Como a equipe deve jogar com os reforços da temporada 2021/22?

4-2-3-1

Antes da contratação de Cristiano Ronaldo, a grande questão era como seria o posicionamento de Jadon Sancho no ataque do United - por algum dos lados ou pelo meio. Agora, porém, existe uma disposição que parece ser a mais lógica para o time.

A tendência para a temporada 2021/22 é que Solskjaer aposte em um 4-2-3-1, deixando Ronaldo dentro da área, enquanto Marcus Rashford (pela esquerda), Bruno Fernandes (no meio) e Sancho (na esquerda) formam uma linha de três atrás do português. Na defesa, Varane deve ficar com a vaga de Lindelof, formando a dupla de zaga com Maguire.

Quem não deve gostar muito da nova contratação do United é Edinson Cavani. Com a chegada de Cristiano Ronaldo, a tendência é que ele perca bastante espaço na equipe, considerando que os dois atuam na mesma posição - e até usam o mesmo número nas camisas, o 7.

Apesar de outras formações também serem possíveis - principalmente mudando as peças da linha de três, com Greenwood sendo boa opção também - , a tendência é de que o United tenha esta base para a temporada 2021/22.