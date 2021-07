Quanto o Manchester United vai pagar por Jadon Sancho?

A saga da transferência do inglês está chegando ao fim e o jogador está pronto para voltar ao país natal após quatro anos na Alemanha

O Borussia Dortmund confirmou que chegou a um acordo com o Manchester United para vender Jadon Sancho. Faltam apenas os exames médicos do jogador inglês de 21 anos firmar o contrato com os Red Devils. A negociação entre os dois times já se arrastava há alguns meses, com a equipe inglesa tentando encontrar um valor que convencesse os alemães a vender o jovem.

"Nós chegamos a um acordo com o Manchester United pela transferência de Jadon Sancho, enquanto se aguarda a conclusão total, visto que ainda existem algumas formalidades a acertar e o exame médico a ser concluído", confirmou Hans-Joachim Watzke, CEO do Borussia Dortmund.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A Goal traz para você todas as informações sobre a compra de Jadon Sancho pelo Manchester United.

Quanto o Manchester United pagará para contratar Jadon Sancho?

𝗛𝗲𝗮𝗱𝘀 𝘂𝗽.



We have agreed a deal in principle for the transfer of Jadon Sancho to United! 🔴⚪⚫#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 1, 2021

A equipe inglesa pagará 85 milhões de euros (R$ 500 milhões de reais na cotação atual) pela contratação do jogador de 21 anos. Tal valor colocará a compra de Sancho pelo United entre as 15 mais caras da história do futebol.

Qual o tempo de contrato de Jadon Sancho com o Manchester United?

O contrato, que será assinado apenas após o término da seleção inglesa na Euro 2020, terá duração de cinco temporadas. Ou seja, o Sancho será jogador do time de Old Trafford até 2026. O contrato estabelece também uma cláusula de opção de mais 12 meses de renovação após este período de cinco anos.

Quanto o Manchester City vai receber pela negociação de Jadon Sancho?

Um dos grandes rivais dos Red Devils, o City receberá uma boa quantia com a compra do jogador pelo time de Old Trafford. Clube formador de Sancho, o City receberá 12 milhões de euros (R$ 70 milhões) através do mecanismo de solidariedade da Fifa.

Quais as estatísticas de Jadon Sancho?

Na última temporada, ele jogou 38 partidas, marcando 16 gols e marcando 20 assistências pelo time da Bundesliga.

Ele assinou pelo Dortmund vindo do Manchester City em 2017 e fez 137 jogos em todas as competições nestes quatro anos, marcando 50 gols e dando assistências 67 vezes.

Atualmente, Sancho está com a seleção inglesa que disputa a Euro 2020. Ele atuou em apenas seis minutos nos quatros jogos da Inglaterra na competição. Com os Three Lions, soma 20 jogos e três gols, além de cinco assistências.