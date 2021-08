Cristiano Ronaldo no Manchester City: o que se sabe sobre a transferência

O atacante português receberia um salário de 15 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões) por temporada no City

Deve acontecer. Apenas detalhes separam Cristiano Ronaldo de ser o novo reforço do Manchester City.

Segundo o jornal espanhol As, a informação é que o atacante assinaria um contrato de dois anos com a equipe comandada por Pep Guardiola, com um salário de 15 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões) por temporada. O PSG, possível rival do City para levar o português, garantiu que não tem interesse de formar a tão sonhada dupla Messi - CR7.

Após várias reuniões entre o empresário do jogador, Jorge Mendes, e a diretoria da Juventus, a equipe italiana deixou claro que não gostaria de abrir mão de seu principal jogador sem receber nada em troca. Assim, tudo o que falta para que Cristiano Ronaldo seja oficialmente jogador do Manchester City seria um acordo com a Velha Senhora. Entre o jogador e os Citizens, tudo já estaria certo.

As últimas notícias dão conta de que a tal proposta deve chegar. A Juve pede cerca de 28 milhões de euros para abrir mão de CR7, ao passo que Jorge Mendes já teria viajado à Manchester para convencer os ingleses a desembolsarem tal valor. A expectativa do clube é acertar o negócio o mais rápido possível: segundo Romeo Agresti, repórter da Goal, a relação entre a diretoria do clube italiano e Cristiano já pode ser considerada insustentável.

Além de tudo, Cristiano Ronaldo já teria entrado em contato com a diretoria do clube e comunicado oficialmente que pretende ser negociado. Rumores apontam inclusive que o português não estará presente no duelo da equipe italiana contra o Empoli, neste sábado (28), pela Serie A, mesmo que o negócio ainda não tenha sido acertado.

O "Dia D" para definir a transferência, então, deve ser nesta sexta-feira (27). Tudo indica que o Manchester City acenará com uma proposta oficial para contar com Cristiano: a decisão ficará nas mãos da Juventus. Caso os ingleses paguem os 28 milhões de euros que a Velha Senhora quer receber, o mais provável é que o acordo já seja sacramentado antes deste final de semana.

Segundo apuração da Goal, o plano 'A' do Manchester City era Harry Kane, do Tottenham, mas a negociação não avançou. As primeiras informações davam conta que o City estava conformado que não teria um reforço no ataque, mas o négocio nunca esteve 100% descartado. ídolo do Manchester United, Cristiano chegou a dizer que nunca jogaria no rival da cidade.

Vale lembrar que a janela de transferências na Europa vai até o dia 31 de agosto. Com isso, os clubes precisam agilizar a negociação, caso a oferta se concretize.