Com reforços, Atlético-MG já pensa na temporada 2021 em meio à dúvida por Sampaoli

O treinador pode estar indo para o Olympique de Marselha, enquanto novas caras chegam para o elenco do Galo

A temporada 2020 ainda nem terminou e já tem quem esteja pensando em 2021. O Atlético-MG e Jorge Sampaoli fazem parte deste grupo, mas não necessariamente juntos - enquanto o clube contrato, o treinador avalia uma possível troca de time.

Assim como fez para a atual temporada, o Atlético-MG está ofensivo no mercado antes mesmo do término do Campeonato Brasileiro. Entre contratações acertadas e as que ainda estão em negociação, o Galo já monta um time sem ter a certeza de que seu treinador vá seguir no cargo.

Sampaoli foi procurado pelo Olympique de Marselha depois que André Villas-Boas deixou o comando técnico do time. Incomodado com algumas críticas que recebeu da torcida do Galo, Sampaoli, teria correspondido o interesse do time francês.

Pela primeira vez desde que chegou ao Brasil, o treinador cogita deixar o futebol do país, mas só vai tomar uma decisão definitiva ao término do Brasileirão, o que não agrada o Olympique. Apenas nono colocado na Ligue 1, o clube tem pressa para resolver o problema da falta de comandante.

Sempre muito insistente em reforços - o que, inclusive, foi um dos motivos que desgastou sua relação com o Santos -, Sampaoli pode ter um motivo para ficar. O Atlético já tem contrações acertadas e outras encaminhadas que podem servir de incentivo para o treinador.

Ainda disputando o título brasileiro, o Galo já tem reforços certos para a próxima temporada. O principal deles é o atacante Hulk , que estava na China. Um dos pontos chaves para o acerto do jogador de 34 anos foi justamente Sampaoli, com quem ele chegou a conversar antes de assinar o contrato.

“Eu tive a oportunidade de conversar com o Sampaoli, claro que você tendo a oportunidade de trabalhar com um grande treinador isso agrega muito”, disse durante sua apresentação.

📝 #Galo acerta a contratação do lateral-esquerdo Dodô até dezembro de 2023! pic.twitter.com/JXbgGnIQ7t — Atlético 😷 (@Atletico) February 5, 2021

Além do atacante, o lateral Dodô é mais um que já está fechado com o Galo.Sonho antigo do diretor de futebol do time mineiro, o jogador de 29 anos também foi atraído pelo projeto apresentado pelo clube, que passa por Sampaoli.

Já o meia Nacho Fernández pode ser o próximo reforço anunciado . O jogador do River Plate foi pedido de Sampaoli e já tem conversas avançadas com o Galo, vendo com bons olhos a mudança de clube.

Enquanto o mercado movimenta os bastidores do Galo, dentro de campo o time segue na briga pelo título nacional. Terceiro colocado e há seis pontos do líder Internacional, o Atlético tem o Fluminense como próximo adversário, na quarta-feira (10).